Εκλέχτηκαν οι κοσμήτωρες και γραμματείς της Βουλής

Εκλέχτηκαν από την Ολομέλεια, οι κοσμήτωρες και γραμματείς της Βουλής, της νέας κοινοβουλευτικής περιόδο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Κοσμήτορες εκλέχτηκαν:

Ο Βασίλης-Νικόλαος και ο Ξενοφών Μπαραλιάκος από τη ΝΔ με 223 ψήφους υπέρ και 17 «παρών» και η Αικατερίνη Καζάνη από το ΠΑΣΟΚ με 222 ψήφους υπέρ και 17 «παρών».

Γραμματείς:

Οι Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μαρία-Νεφέλη Χατζηϊωαννίδου, Γιώργος Βρεττάκος και Σπυρίδων Κουλκουδίνας, από τη ΝΔ, με 223 ψήφους υπέρ και 17 «παρών» και Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ) και Μιλτιάδης Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ) με 222 ψήφους υπέρ και 17 «παρών».