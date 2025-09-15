menu
Εκκλησία της Κρήτης: Ανοίγει ξανά ο φάκελος της Μονής Τζαγκαρόλων

Ενημέρωση για την υπόθεση της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων ζητά από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους η Εκκλησία της Κρήτης, όπως αναφέρει ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου η οποία συνεδρίασε τη Δευτέρα στο Ηράκλειο.

Αναλυτικά σε σχετικό ανακοινωθέν αναφέρονται τα εξής:  «Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, συνελθούσα σε Συνοδική Σύσκεψη, στην έδρα Της, στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, πληροφορείται με οδύνη όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σχετικά με διάφορες εγκληματικές συμπεριφορές και παράνομες πράξεις, που αφορούν την Τοπική μας Εκκλησία, για τα οποία, όπως είναι γνωστό, επιλαμβάνονται ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους.

Η Ιερά Σύνοδος υπενθυμίζει προς όλες τις κατευθύνσεις απόσπασμα από το Ανακοινωθέν Της της 28ης Νοεμβρίου 2023, στο οποίο ανέφερε αυτολεξεί: «Σχετικά με τα ανακύψαντα διοικητικά θέματα, στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, η Ιερά Σύνοδος ανακοινώνει ότι, με ομόφωνη Απόφασή Της, προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 89, παρ. 2 του Ν. 4149/1961 “Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας” (ΦΕΚ 41/Α’/16-03-1961), σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ενώπιον των αρμοδίων Αρχών».

Συγκεκριμένα, στις 9 Νοεμβρίου 2023, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 977/9-11-2023 έγγραφό Της, είχε απευθυνθεί στον αξιότιμο κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων και είχε υποβάλει πλήρη φάκελο, με όλα τα στοιχεία εκείνα, για τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες ενέργειες των αρμοδίων.

Η Εκκλησία Κρήτης έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη ότι θα πράξει αμερόληπτα το έργο της και αναμένει τις αποφάσεις της, για να προβεί αρμοδίως στα περαιτέρω.

Η Ιερά Σύνοδος δηλώνει απερίφραστα ότι δεν υποκύπτει σε κανενός είδους συμβιβασμό και σε καμία πίεση ή μεθόδευση σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της εναπομείνασας από αιώνων Μοναστηριακής περιουσίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους.

Η Εκκλησία Κρήτης, με πλήρη επίγνωση της ιστορικής πορείας και διακονίας Της μέσα στους αιώνες, εκφράζοντας και τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναστικές αδελφότητες και τον πιστό λαό της Μεγαλονήσου Κρήτης, βεβαιώνει όλους τους Κρήτες για την προσήλωσή Της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς και σε όσα συνιστούν το Εκκλησιαστικό καθεστώς και την ταυτότητά Της, δηλώνει δε ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε καμία απόπειρα αλλοίωσής τους.

Τέλος, αποφάσισε να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους ενημέρωση για την υπόθεση της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων.

Από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης».

