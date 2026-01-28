menu
Εκκλησία Κρήτης: Όλα έτοιμα για την εκλογή των δύο Μητροπολιτών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Όλα είναι έτοιμα για την κρίσιμη συνεδρίαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης στην οποία θα εκλεγούν οι δύο Μητροπολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, λίγο μετά τις 10 το πρωί άρχισαν να καταφτάνουν οι ιεράρχες στην Ιερά Αρχιεπισκοπή μαζί με τους δύο απεσταλμένους Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Την ίδια ώρα, έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά βρίσκονται αρκετοί κληρικοί αλλά και πιστοί οι οποίοι περιμένουν τα αποτελέσματα της σημερινής εκλογικής διαδικασίας.

Η συμφωνία για τα δύο πρόσωπα

Όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr, φαίνεται πως υπάρχει ήδη συμφωνία σε δύο πρόσωπα, δύο Πρωτοσύγκελους Μητροπόλεων του Ηρακλείου.

Οι συζητήσεις, που έγιναν από τη Δευτέρα που έφθασαν στο νησί οι εκπρόσωποι του Πατριαρχείου, που μαζί με τους συνοδικούς της Εκκλησίας της Κρήτης θα εκλέξουν τους Μητροπολίτες, ως χθες κατέληξαν σε δύο πρόσωπα.

Έτσι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός απροόπτου Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου θα εκλεγεί ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, Αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, και Λάμπης, Σφακίων και Συβρίτου ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός.

 

