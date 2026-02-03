menu
17.8 C
Chania
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Έκκληση Π.Ο.Υ.: Χρειάζονται 1 δισ. δολάρια για αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε σήμερα έκκληση για εισφορές ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για την υποστήριξη των απαραίτητων υπηρεσιών υγείας στις χώρες που αντιμετωπίζουν τις πιο σοβαρές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης το 2026.

«Τα χρήματα αυτά θα υποστηρίξουν την υγειονομική απόκριση σε 36 ζώνες όπου επικρατούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κυρίως στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή, στο Σουδάν, στην Ουκρανία, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην Αϊτή και στη Μιανμάρ», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Τσίκβε Ιχεκβεάτσου, εκτελεστικός διευθυντής του Προγράμματος διαχείρισης έκτακτων υγειονομικών καταστάσεων του ΠΟΥ.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι απέναντι στο εύρος των αναγκών και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε.

Πέρυσι, ο ΠΟΥ είχε ζητήσει 1,5 δισεκ. δολάρια, αλλά εντέλει έλαβε μόνο 900 εκατομμύρια δολάρια. «Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους φέτος, αναθεωρήσαμε ελαφρά προς τα κάτω το αίτημά μας προκειμένου να εκμεταλλευθούμε καλύτερα τα μέσα που είναι πραγματικά διαθέσιμα, δεδομένης της παγκόσμιας κατάστασης και των περιορισμών τους οποίους αντιμετωπίζουν πολλές χώρες», εξήγησε ο Ιχεκβεάτσου.

Πέρυσι, ο ΠΟΥ ανταποκρίθηκε σε 50 υγειονομικές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε 82 χώρες, με αποτέλεσμα να μπορέσει να παράσχει βασικές υπηρεσίες και να βοηθήσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια ανθρώπους.

«Υποστηρίξαμε περισσότερες από 8.000 δομές υγείας και αναπτύξαμε περισσότερες από 1.400 κινητές κλινικές που παρείχαν φροντίδα», είπε ο Ιχεκβεάτσου.

Και «συντονίσαμε την εργασία 1.500 εταίρων σε ανθρωπιστικά πλαίσια και την ανάπτυξη περισσότερων από 100 διεθνών ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης που πραγματοποίησαν 1.8 εκατ. ιατρικές επισκέψεις σε περισσότερες από 20 χώρες», είπε.

Εξάλλου, «για κάθε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην οποία αποκριθήκαμε, πολλές άλλες αποφεύχθηκαν: πέρυσι ο ΠΟΥ εντόπισε και φρόντισε περισσότερες από 450 απειλές δημόσιας υγείας χάρη στην επιτήρηση ασθενειών σε πραγματικό χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, που διεξάγουμε προκειμένου να διατηρήσουμε τον κόσμο σε ασφάλεια».

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, περίπου 250 εκατομμύρια άνθρωποι διαβιούν σε καταστάσεις ανθρωπιστικών κρίσεων που τους στερούν κυρίως την πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα.

Ο Ιχεκβεάτσου υπογράμμισε πως το 2025 ήταν μια «εξαιρετικά δύσκολη» χρονιά: «οι διακοπές στην παγκόσμια χρηματοδότηση ανάγκασαν 6.700 δομές υγείας σε 22 εστίες ανθρωπιστικής κρίσης να κλείσουν ή να περιορίσουν τις υπηρεσίες τους, στερώντας από 53 εκατομμύρια ανθρώπους την πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα».

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους παραδέχθηκε χθες, Δευτέρα, πως η χρονιά που πέρασε ήταν «αναμφισβήτητα μία από τις πιο δύσκολες στην ιστορία του οργανισμού» ως αποτέλεσμα της αναγγελθείσας αποχώρησης των ΗΠΑ και των δραστικών περικοπών στην αμερικανική εξωτερική βοήθεια.

Πολλές άλλες χώρες μείωσαν επίσης τη διεθνή βοήθεια.

Το εκτελεστικό συμβούλιο του ΠΟΥ αναμένεται να εξετάσει αυτή την εβδομάδα την κοινοποίηση αποχώρησης των ΗΠΑ η οποία σύμφωνα με τον ΠΟΥ «εγείρει ερωτήματα». Οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν καλύψει τις υποχρεώσεις τους προς τον οργανισμό αν θέλουν να φύγουν, όμως οφείλουν περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια (220 εκατομμύρια ευρώ).

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum