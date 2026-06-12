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Έκκληση κ. Βαρθολομαίου από την Ίμβρο για ειρήνη σε κάθε γωνιά της Γης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Σε κλίμα συγκίνησης και πανηγυρικής λαμπρότητας τελέστηκε στις 11 Ιουνίου η Θεία Λειτουργία για τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ίμβρο, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, των Πατριαρχών Ρουμανίας και Βουλγαρίας και πλήθους πιστών.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη σημασία της ημέρας, στους δεσμούς των Ορθοδόξων Εκκλησιών, στην αναγέννηση της Ίμβρου, αλλά και στην ανάγκη για ειρήνη στις εμπόλεμες περιοχές του κόσμου.

Ανοίγοντας την ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαρακτήρισε μεγάλη ευλογία τη συγκέντρωση των πιστών στην Ίμβρο κατά τη διπλή αποστολική εορτή των Αγίων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και τη σύναξη προς τιμήν της εικόνας «’Αξιoν Εστίν».

«Η Χάρη του Αγίου Πνεύματος μάς συγκέντρωσε σήμερα στην αιγαιοπελαγίτικη Ίμβρο, την αγαπημένη γενέτειρά μας. Δόξα στον Θεό για αυτή τη μεγάλη χαρά και ευλογία που μας επιφύλαξε», δήλωσε.

Συγκίνηση για την αναγέννηση της Ίμβρου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην πορεία ανασυγκρότησης της Ίμβρου μετά από δεκαετίες δυσκολιών για τον ελληνικό πληθυσμό του νησιού. «Η Ίμβρος μας, έπειτα από πολλά σκληρά και δακρυσμένα χρόνια, κατά τα οποία στερήθηκε μεγάλο μέρος του γηγενούς πληθυσμού της, των περιουσιών και των δικαιωμάτων του, αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια για μια νέα κοινωνική και πνευματική ανασυγκρότηση και άνθηση, με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη των κρατικών αρχών της σύγχρονης Τουρκίας και τη φιλική συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσδοκούμε καλύτερες ημέρες».

Ο Πατριάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στην ισχυρή σχέση των κατοίκων της Ίμβρου με την Παναγία, σημειώνοντας ότι στο νησί υπάρχουν πολλοί ναοί και εξωκκλήσια αφιερωμένα στη Θεοτόκο.

Όπως είπε, η εορτή της εικόνας «’Αξιον Εστίν» αποτελεί ιδιαίτερη πηγή χαράς και πνευματικής ανάτασης για τους πιστούς της Μητρόπολης Ίμβρου και Τενέδου, ενώ αναφέρθηκε και στη συμβολή του Αγίου Όρους στην πνευματική και οικονομική ανάπτυξη του νησιού.

Ο Πατριάρχης εξήγησε ότι, παρότι δεν συνηθίζεται ένας εν ενεργεία Οικουμενικός Πατριάρχης να εορτάζει τα ονομαστήριά του εκτός Κωνσταντινούπολης, επέλεξε φέτος να βρεθεί στη γενέτειρά του, προσκαλώντας τους Προκαθημένους των Εκκλησιών Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

Μίλησε για τη σημασία του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου στη ζωή και τη διακονία του, υπενθυμίζοντας ότι έλαβε το όνομά του κατά τη χειροτονία του σε διάκονο πριν από 65 χρόνια στον ίδιο ναό.

«Ο ‘Αγιος Απόστολος Βαρθολομαίος ανέλαβε μετά την Πεντηκοστή ένα μεγάλο έργο, οδηγώντας λαούς και έθνη στον Χριστό και σφραγίζοντας το κήρυγμά του με μαρτυρικό θάνατο. Η προσωπικότητά του και το έργο του αποτελούν πάντοτε για εμάς πηγή έμπνευσης και φως στον δρόμο της διακονίας μας», τόνισε, ενώ παράλληλα, εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια που, όπως ανέφερε, έχει αισθανθεί από τον προστάτη ‘Αγιό του σε κρίσιμες στιγμές για τον ίδιο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Έκκληση για ειρήνη

Στο κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε έκκληση για ειρήνη στις εμπόλεμες περιοχές του κόσμου.

«Παρακαλούμε την Υπεραγία Θεοτόκο και όλους τους Αγίους να πρεσβεύσουν προς τον Κύριο της Ειρήνης όχι μόνο για την ειρήνευση της πολύπαθης Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, αλλά και κάθε γωνιάς της Γης που δοκιμάζεται από πολεμικές συγκρούσεις και αναταραχές».

Παράλληλα, ευχήθηκε την πρόοδο και ενίσχυση της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πατριάρχης ευχαρίστησε τους πιστούς που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να συμμετάσχουν στον εορτασμό.

«Ευχαριστούμε ολόκαρδα όλους εσάς και τον καθένα ξεχωριστά. Ευχόμαστε κάθε αγαθό και κάθε τέλειο δώρο από τον Πατέρα των Φώτων».

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