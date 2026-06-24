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Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 2026
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Έκκληση για αποκομιδή των μωβ κάδων στην Παλαιόχωρα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Δημόσια έκκληση για την άμεση αποκομιδή των μωβ κάδων ανακύκλωσης στην Παλαιόχωρα, διατυπώνει προς τους αρμόδιους φορείς του Δήμου μας ο Ευτύχιος Αντωνίου Κουκουτσάκης, Οργανικός Γραμματέας & Εκπρόσωπος Τύπου, της Μείζονος Αντιπολίτευσης: «Μαζί για τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου».
Οπως αναφέρει, «σύμφωνα με τις καταγγελίες των συμπολιτών μας , οι κάδοι παραμένουν γεμάτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να αδειάζονται, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εναπόθεση ρούχων και άλλων ανακυκλώσιμων ειδών από όσους επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Επειδή δεν γνωρίζω ποιος ακριβώς φορέας έχει την ευθύνη διαχείρισης και αποκομιδής των συγκεκριμένων κάδων, απευθύνω δημόσια έκκληση προς κάθε αρμόδια υπηρεσία, του Δήμου μας οργανισμό ή ανάδοχο που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, να μεριμνήσει άμεσα για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας τους».
Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων καλεί «τους αρμόδιους να επιληφθούν άμεσα του ζητήματος, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των μωβ κάδων ανακύκλωσης στην Παλαιόχωρα προς όφελος των πολιτών και του τόπου μας». Παράλληλα, δηλώνει ότι «παραμένω στη διάθεση κάθε αρμόδιου φορέα για οποιαδήποτε συνεργασία ή συνδρομή απαιτηθεί, με μοναδικό στόχο την επίλυση του προβλήματος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών».

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