Έκκληση για αλλαγή του μοντέλου αστυνόμευσης στις Καλύβες απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Καλυβών Αποκόρωνα. Αναλυτικά στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Ως Σύλλογος Καταστηματαρχών Καλυβών Αποκόρωνα, θεωρούμε θεσμική και ηθική μας υποχρέωση να τοποθετηθούμε δημόσια και να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι αστυνομικοί έλεγχοι στην περιοχή μας το τελευταίο διάστημα.

​Στο επίκεντρο της τουριστικής περιόδου, παρατηρείται στις Καλύβες μια ανεξέλεγκτη συχνότητα ελέγχων, η οποία έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, επιφέροντας παράλληλα βαρύ πλήγμα στις επιχειρήσεις μας. ​Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε το εξής: Ως επαγγελματίες, θεωρούμε αυτονόητη, αναγκαία και επιβεβλημένη την παρουσία της Αστυνομίας. Κανείς δεν την αμφισβητεί. Ωστόσο, ο τρόπος, η προσέγγιση και η συμπεριφορά κατά τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, αντί να εμπεδώνουν το αίσθημα ασφάλειας, δημιουργούν μια εικόνα φόβου και «διωγμού» που εκθέτει την περιοχή μας στα μάτια των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Η αφαίρεση πινακίδων/αδειών και η εξάντληση της αυστηρότητας με αλλεπάλληλα πρόστιμα, οδηγούν σε οικονομική ασφυξία τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, μέσα σε μια ήδη δύσκολη καθημερινότητα.

​Ως Σύλλογος, ζητάμε άμεσα από τους υπεύθυνους φορείς:

​Θεσμικό Διάλογο: Να ανοίξει ένας ουσιαστικός δίαυλος επικοινωνίας για το πώς πρέπει να αστυνομεύονται οι τουριστικές περιοχές. Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται με σεβασμό, ευγένεια και κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών της θερινής περιόδου.

​Νυχτερινή Φύλαξη στα Πραγματικά Προβλήματα: Ζητάμε την άμεση δραστηριοποίηση της αστυνομίας κατά τις νυχτερινές ώρες σε σημεία «SOS», όπως το Δημοτικό Σχολείο Καλυβών. Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες γονέων και κατοίκων για φθορές και διακίνηση ουσιών —οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι την Εισαγγελία Χανίων— δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική παρέμβαση. ​Περιπολίες για την Ασφάλεια των Καταστημάτων: Η παρουσία περιπολικού τις νυχτερινές ώρες είναι απαραίτητη για την προστασία των περιουσιών μας από κλοπές και βανδαλισμούς. ​

Αντιμετώπιση της Παράνομης Στάθμευσης: Εκεί που πραγματικά χρειάζεται αστυνόμευση είναι στην παράνομη στάθμευση, η οποία προκαλεί κυκλοφοριακό κομφούζιο και υποβαθμίζει την καθημερινότητα και την εικόνα του χωριού μας.

​Για όλα τα παραπάνω προβλήματα, ο Σύλλογός μας έχει ενημερώσει έγκαιρα τους αρμόδιους φορείς, χωρίς δυστυχώς να λάβει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. ​Η λέξη «σεβασμός» είναι αμφίδρομη και αποτελεί θεμέλιο για τη συνύπαρξη του πολίτη με το κράτος. Η αξιοπρέπεια, η φιλοξενία και η ιστορία των Καλυβών και του Αποκόρωνα δεν μπορούν να διαγράφονται έτσι απλά».