«Εκεί που ο χρόνος σταµατάει»

Ξεκινάς την µέρα σου αµέριµνη, µε ένα χαµόγελο αισιοδοξίας, µια καινούργια ηµέρα ξηµερώνει, «τι µπορεί να πάει λάθος;», αναρωτιέσαι.

26 Ιανουαρίου 2026 κατευθύνεσαι πρός την εργασία, πιθανόν να σκέφτεσαι τι να µαγειρέψεις όταν γυρίσεις σπίτι ή πόσες δουλειές να έχεις να κάνεις. Τα νέα άσχηµα, έκρηξη σηµειώνεται σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα κάποιος αυτήν την στιγµή θρηνεί µια µάνα, κόρη, εγγονή, αδερφή, ανηψιά, γιαγιά, σύζυγο. Τα αίτια της έκρηξης παραµένουν άγνωστα µα η αµµέλεια και η αδιαφορία για την ασφάλεια του εργαζοµένου γίνεται γνωστή. Τα πάντα για τα κέρδη, η ζωή του ανθρώπου µπαίνει σε δεύτερη µοίρα, πέντε αθώες ψυχές βρίσκουν ακαριαίο θάνατο. Πέντε σπίτια και ολόκληρη η Ελλάδα βυθίζονται στο πένθος, ερωτήµατα µένουν αναπάντητα, οι συγγενείς αναζητούν την αλήθεια. Οργή, θυµός, αγανάκτηση. Το νήµα της ζωής σου κόβεται άδοξα, δεν γυρνάς ποτέ στο σπίτι σου, δεν αγκαλιάζεις ποτέ τους αγαπηµένους σου. Ένα παιδί περιµένει τη µητέρα του δίπλα στο παράθυρο, εκείνη δεν εµφανίζεται ποτέ.

Τα δάκρυα τρέχουν σαν βροχή, οι σπαραγµοί αυξάνονται. Εν έτει 2026 το θεωρώ αδιανόητο να αφαιρούνται οι ζωές τόσο άδικα, να πηγαίνεις για ένα µεροκάµατο, να βγάλεις το ψωµί σου, να ταΐσεις τα παιδιά σου και να φεύγεις νεκρός. Επειδή κάποιος δεν φρόντισε για την ασφάλειά σου, δεν νοιάστηκε για τη ζωή σου, δεν υπολόγισε καν τη ζωή σου. Εργαζόµενοι του συγκεκριµένου εργοστασίου πρiν λίγες µέρες κάνουν καταγγελίες για περίεργη µυρωδιά, δεν τους άκουσε κανείς. Εκεί που ο χρόνος σταµάτησε.

∆εν έχεις ιδέα πού µπορεί να σε βρει ο κίνδυνος. Ξεκινάς µε τους φίλους σου, ο χάρτης δείχνει πρός Ρουµανία. Χαρούµενοι όλοι σας, ανέµελοι που καταφέρατε να πάτε να παρακολουθήσετε την αγαπηµένη σας οµάδα, την µεγάλη σας τρέλα, η µοίρα δυστυχώς σας ανατρέπει τα σχέδια. 27 Ιανουαρίου 2026 επτά παλικάρια σκοτώνονται, επτά οικογένειες ντύνονται στα µαύρα, ο χρόνος παγώνει, τα βλαστάρια τους χάθηκαν µια για πάντα. Χιλιάδες φίλαθλοι από όλες τις οµάδες στέκονται στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ, γιατί αντίπαλοι είναι µόνο στο παρκέ όχι στον πόνο. Νέα παιδιά µε στόχους και όνειρα που έσβησαν µέσα σε λίγα λεπτά .

4 Οκτώβριου 1996 η οικογένεια του ΠΑΟΚ βυθίζεται στην θλίψη έξι νεαροί θα µείνουν για πάντα 17, 17, 18, 20, 22 και 25 χρονών. Ένα ανθρώπινο λάθος δεν ήταν λίγο για να αφαιρέσει αυτές τις ζωές. Εκεί που ο χρόνος σταµάτησε.

Καθαρά ∆ευτέρα, αποφασίζεις να πας µια εκδροµούλα να ξεσκάσεις λίγο, έχεις πήξει από το διάβασµα και την δουλειά. Ας παρούµε το τραίνο που είναι το ασφαλέστερο µέσο είπες, η ίδια η πραγµατικότητα σε διαψεύδει. Σε κάποια φάση αρχίζεις να ανησυχείς, το ένστικτό σου σε προειδοποιεί, εσύ λες να το αγνοήσεις, σιγά, τι µπορεί να πάει λάθος; Το τραίνο είναι το ασφαλέστερο είπες.

Η ώρα είναι έντεκα και είκοσι, 28 Φεβρουαρίου 2023, ξαφνικά το βαγόνι βυθίζεται στο σκοτάδι, ακούς παντού «βοήθεια». Όλοι βρίσκονται σε πανικό αρχίζεις να ανησυχείς, το τραίνο εκτροχιάζεται, προσπαθείς να βοηθήσεις όποιον το έχει ανάγκη, οι πρώτοι τραυµατίες, οι πρώτοι νεκροί δεν αργούν να φανούν. Αρχίζεις να φοβάσαι, το ένστικτό σου είχε δίκιο, σιγά-σιγά ερχέται βοήθεια, ασθενοφόρα, πυροσβεστική, χαµός. Γονείς δίνουν DNA για την ταυτοποίηση των παιδιών τους, παίρνουν κόκαλα σε σακούλες, άλλοι δεν παίρνουν τίποτα, τα παιδιά τους έχουν καεί ολοσχερώς. Τα πρώτα δελτία ειδήσεων µιλάνε για σύγκρουση επιβατικής µε εµπορική αµαξοστοιχία intercity, το φόρτιο της εµπορικής παραµένει άγνωστο, προκαλείται έκρηξη, τα πρώτα βαγόνια κάιγονται εντελώς. Τι προσπαθούν να κρύψουν; Τι µετέφερε; Οικογένειες αναζητούν απαντήσεις. Οι νεκροί ανέρχονται στους 57, αποκλείεται.

Πόσοι άλλοι άνθρωποι κάηκαν ή δεν βρέθηκαν ποτέ. ∆εν λειτουργούσαν καν τα βασικά συστήµατα ασφαλείας, είχαν σταλεί εκατοντάδες προειδοποιητικά, κανείς δεν τα πήρε στα σοβαρά. Τόσα αγγελικά χαµόγελα έσβησαν µια για πάντα στο βαγγόνι του τρόµου. Το κράτος αποδεικνύεται για ακόµη µια φορά δολοφόνος. Εκεί που ο χρόνος σταµάτησε.

* H Ανδρονίκη Βεντούρη είναι µαθήτρια Λυκείου