Εκδρομή από το Ρέθυμνο στο Μουσείο Τυπογραφίας – Εντυπωσιασμένοι εκπαιδευτικοί και πολίτες (φωτ.)

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Εντυπωσιασμένοι από την εμπειρία τους στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη στο Βιοτεχνικό Πάρκο στη Σούδα, δήλωσαν οι 50 εκπαιδευτικοί και απλοί κάτοικοι του Ρεθύμνου που το επισκέφτηκαν την Κυριακή.

Μάλιστα, τόνισαν ότι οι μαθητές μορφώνονται μέσα από την ξενάγηση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου και συνέστησαν στα σχολεία του Ρεθύμνου που πραγματοποιούν εκδρομές «να το επισκέπτονται οπωσδήποτε».

Η εκδρομή οργανώθηκε από το πάντα δραστήριο Στέκι Εκπαιδευτικών Ρεθύμνου. Ενα Στέκι ζωντανό με σειρά δράσεων ανοιχτών στους πολίτες της πόλης. Μία από τις δράσεις του είναι οι εκδρομές σε χώρους πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε η επίσκεψη στο Μουσείο. Στο κάλεσμα της Εκδρομικής Ομάδας του Στεκιού ανταποκρίθηκαν 50 άτομα: δέκα εκπαιδευτικοί και 40 κάτοικοι του Ρεθύμνου. Οσους χωρούσε το πούλμαν με το οποίο ήρθαν στο Μουσείο.

Οπως μας είπε ο υπεύθυνος της εκδρομικής ομάδας του Στεκιού Εκπαιδευτικών Ρεθύμνου (το οποίο λειτουργεί εδώ και 15 χρόνια), Γιώργος Σαραντινός: «στο Μουσείο έχουμε ξανάρθει άλλες τέσσερις φορές. Η εμπειρία είναι καταπληκτική. Προτείνουμε στα σχολεία του Ρεθύμνου που κάνουν εκδρομές να έρχονται οπωσδήποτε και στο Μουσείο, διότι εδώ μορφώνονται και τα παιδιά. Στην επίσκεψη στο Μουσείο ήμασταν πενήντα άτομα. Οχι μόνο εκπαιδευτικοί. Δέκα εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιποι είναι κάτοικοι του Ρεθύμνου γιατί στις δράσεις μας συμμετέχει όποιος θέλει. Ο,τι και να δεις στο Μουσείο είναι μάθημα».
Από τους κατοίκους του Ρεθύμνου, που συμμετείχαν στην εκδρομή, ο Βασίλης Σιμιτζής σχημάτισε τις καλύτερες εντυπώσεις από το Μουσείο Τυπογραφίας. Οπως μας είπε ο ίδιος, «ένας φίλος μου στο Ρέθυμνο έχει παλιό τυπογραφείο το οποίο έχω δει πολλές φορές και είδα τώρα τα εκθέματα του Μουσείου και έπαθα την πλάκα μου».

Η κάτοικος του Ρεθύμνου, Πετρούλα Βαρθαλίτη, που συμμετέχει στην εκδρομή, ανέφερε: «Ενθουσιαστήκαμε. Ερχομαι πρώτη φορά. Ειναι πάρα πολύ ωραίο το Μουσείο. Πολύ ενδιαφέρον. Και αυτή η επίσκεψη είναι το ερέθισμα για να ξανάρθει κανείς. Γιατί υπάρχει τόσο πλούσιο υλικό που αξίζει τον κόπο να έρθει κανείς πολλές φορές. Και είναι πολύ ευχάριστο που έρχονται σχολεία για τα εκπαιδευτικά προγράμματα».

Η Αργυρώ Τσιριμονάκη η οποία εργάζεται στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης σημειώνει ότι «εκτός από τα σχολεία, καλό είναι να έρχονται και οικογένειες με παιδιά. Ακόμα και τα είδη στο πωλητήριο είναι προσεγμένα και πολύ ωραία επιλεγμένα. Αξίζει τον κόπο όλοι να έρθουν».
Η Κρυσταλλία Γρυλλάκη η οποία είναι Χανιώτισσα και συμμετείχε στην εκδρομή μας είπε:
«Οι εντυπώσεις είναι πάρα πολύ καλές. Ερχομαι πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ προσεγμένο, καταπληκτικό».

Η Μαρία Πετράκη από το Ρέθυμνο ανέφερε ότι έχει επισκεφτεί και στο παρελθόν το Μουσείο Τυπογραφίας και πάντα έχει τις καλύτερες εντυπώσεις.

