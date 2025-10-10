Εκδροµή στη Βιάννο από συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας

Τα Νοµαρχιακά Παραρτήµατα Χανίων και Ηρακλείου του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας συνδιοργανώσαµε την Κυριακή 21/9 Πολιτιστική-ψυχαγωγική εκδροµή στη µαρτυρική Βιάννο Ηρακλείου.

Επισκεφτήκαµε καταρχήν στον Αµυρά Βιάννου το Μνηµείο του Ολοκαυτώµατος µε το επιβλητικό Ηρώο και τις Αναθηµατικές Στήλες µε τα ονόµατα των εκτελεσθέντων κατοίκων από τους Γερµανούς φασίστες-κατακτητές τον Σεπτέµβριο του 1943 και α ποτίσαµε Φόρο Τιµής στους αθώους νεκρούς.

1 από 3

Στη συνέχεια περιηγηθήκαµε τα εκθέµατα το παρακείµενου Μουσείου Ολοκαυτώµατος, όπου είναι αναρτηµένες όλες οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων, µε τις ηλικίες τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως τα διέσωσαν οι απόγονοί τους, καθώς και διάφορα προσωπικά αντικείµενα που τα παρέδωσαν για εµπλουτισµό των τεκµηρίων αυτών, όπως π.χ. τα είδη του Μπαρµπαγαδάκη Στέλιου που εκτίθενται σε δεσπόζουσα προθήκη.

Έγινε αναλυτική αναφορά στα γεγονότα από την υπεύθυνη του Μουσείου και τον απόγονο του εκτελεσθέντος Μπαρµπαγαδάκη Στέλιου ,για τις ιδιαίτερες ιστορικές στιγµές και γεγονότα, όπως την εκτέλεση, µετά από απάνθρωπο βασανισµό, των τριών ανήλικων παιδιών Βερβελάκη από τους φασίστες -κατακτητές, για να “µαρτυρήσουν” τον τόπο που κρυβόταν ο πατέρας τους. ∆υστυχώς η Ιστορία µετά από 72 επαναλαµβάνεται σε όλες της τις εκφάνσεις στη γειτονιά µας ( Γάζα -Ουκρανία κλπ), µε τη µεγάλη πληγή της κατεχόµενης Κύπρου να εξακολουθεί να πυορροεί.

Ολοκληρώσαµε µε την επίσκεψή µας στο παρακείµενο ναό µε τα αναρτηµένα – ισάριθµα των νεκρών – καντήλια στην οροφή του , στη µνήµη τους.

Συνεχίσαµε την εκδροµή µας µε την συνεστίαση σε µία ολόδροση-καταπράσινη τοποθεσία στην Άνω Σύµη, όπου σε συναδελφικό κλίµα, απολαύσαµε το εκλεκτό γεύµα που µας ετοίµασαν σε εστιατόριο που επιλέξαµε, διασκεδάζοντας και επικοινωνώντας µε τους συµµετέχοντες φίλους και συναδέλφους µας των Χανίων και Ηρακλείου και δίνοντας υπόσχεση µελλοντικής µας συνεύρεσης, µε την κοινή προσπάθεια διεκδίκησης, ως συνταξιούχοι, των αιτηµάτων µας .

Θεωρώ ότι πρέπει να γνωρίσουµε όλες τις ιστορικές τοποθεσίες του τόπου µας µέσα από επικοινωνιακές διαδικασίες συνεύρεσης, ώστε να αποκτήσουµε σωστή άποψη των ιστορικών γεγονότων και να βγάλουµε τα ορθά συµπεράσµατα για την διεκδίκηση των όποιων δίκαιων αιτηµάτων µας ως Λαός και Κοινωνία, µεταφέροντας στη νέα γενιά τους ΣΤΟΧΟΥΣ, τους ΣΚΟΠΟΥΣ και -κυρίως- το περιεχόµενο των αγώνων για την επίτευξή τους.

Ευχαριστούµε θερµά τους συµµετέχοντες, τους οδηγούς των λεωφορείων και τους εργαζόµενους που µας εξυπηρέτησαν.



Για το Νοµαρχιακά Παραρτήµατα

Χανίων και Ηρακλείου,

Τσαουσάκος Γιώργος

και Καλογιαννάκης Γιάννης.