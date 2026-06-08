Εκδροµή σε Πράγα, Βιέννη, ∆ρέσδη από τη Γ’ τάξη του ΓΕΛ Σούδας

Πρώτη µέρα της εκδροµής µας στην Πράγα µε τη Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου Σούδας.

– Άφιξη µας 07.30’π.µ. του µήνα ∆εκέµβρη ‘’εν σωτηρίω έτει’’ 2025, προχριστουγεννιάτικα,στην παραµυθένια πόλη της κεντρικής Ευρώπης και πρωτεύουσα της Τσεχίας Πράγα, µετά από τρίωρη πτήση από το αεροδρόµιο ∆ασκαλογάννης για το αεροδρόµιο Vaclav Havel της Πράγας µε ιδιαίτερα χειµωνιάτικο καιρό.

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-Πρώτη γνωριµία µε την πόλη .

Επίσκεψη και ξενάγηση στην Πλατεία (Stare Mesto).

Τα πλακόστρωτα πεζοδροµηµένα µεσαιωνικά σοκάκια της άριστα δοµηµένης και καλοδιατηρηµένης παλιάς πόλης µας µαγεύουν

Ένα ταξίδι στην ιστορία ξετυλίγεται µπροστά µας …..

Στην πλατεία (Stare Mesτo) µας καθηλώνει η θέαση του γοτθικόύ ναού της Παρθένου του Τιν, σήµα κατατεθέν της Πράγας. Eπιβλητικότατος είναι και ο ναός του Αγίου Νικολάου (µπαρόκ) που γιορτάζει, µάλιστα, σήµερα.Το αρχιτεκτονικό πάζλ συµπληρώνεται µε κτίρια ροκοκό,αλλά και µε κτίρια σε γραµµές νεοκλασικισµού. Το σκηνικό, της µοναδικής πλατείας, προσφέρεται για σεµινάριο ρυθµών αρχιτεκτονικής. Σήµερα,όµως, ο µαξιµαλιστικός διάκοσµος µε το ξεχωριστό πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, η κοσµοπληµµύρα που την κατακλύζει επισκιάζουν το άγαλµα του Χους, που υπό άλλες συνθήκες δεσπόζει της κεντρικής πλατεία, είναι,τώρα, σαν να µην υπάρχει. Έχει εξαφανιστεί µέσα στη φιέστα της γιορτής!

Η µεγάλη παράσταση, όµως, δίνεται στο παλιό ∆ηµαρχείο, στην καρδιά της πόλεως µπροστά στο πύργο του ρολογιού. Τα δρώµενα που λαµβάνουν χώρα µε το γύρισµα των δεικτών του µεσαιωνικού αστρονοµικού ρολογιού, ανά ώρα, κρατούν το πλήθος του κόσµου µαζεµένο σε αγωνία και αναµονή….

Όλη η ζωντάνια και η γοητεία της πόλης στα πόδια µας!!!!!!

Μεγάλη έκπληξη, είναι η βραδινή κρουαζιέρα µας στον ποταµό, που διασχίζει και καθορίζει την πόλη,το Μολδάβα, αλλά και που την οµορφαίνει περισσότερο!

Το µικρό µας κρουαζιερόπλοιο, στις 10 το βράδυ, γλιστρά στα κατάµαυρα νερά του ποταµού µε φόντο τις παρόχθιες όψεις της χρυσής πόλης. Μιας πόλης, που φωτοστολισµένη χριστουγεννιάτικα και µουσικά, µας υποδέχεται, προκαλώντας µας, µέσα στο παγερό καταχείµωνο, ένα αίσθηµα ζεστασιάς και παρέχοντας απλόχερα την υπόσχεσή της ότι θα περάσουµε καλά.

Κυριακή 07 ∆εκεµβρίου

∆εύτερη µέρα της σχολικής εκδροµής µας .

Εξόρµηση στο Τσέσκι Κρούµλοφ (τοπ 10) σε επισκεψιµότητα στην Ευρώπη.

Η τσέχικη µεσαιωνική πόλη µε το κολοσσιαίο πανοραµικό κάστρο, που αγκαλιάζει ο ποταµός Μολδάβας ,µας χαρίζει. απίστευτες εικόνες φυσικής οµορφιάς µε τα µοναδικά της σοκάκια της και την παραδοσιακή και ιστορική της οµορφιά.

Η ατµόσφαιρα του Τσέσκυ Κρούµλοφ συνδυάζει ιστορία, τέχνη και ροµαντισµό.

Καφέ, µικρά καταστήµατα,παραδοσιακά εστιατόρια δίνουν ζωή στην πόλη και είναι χάρµα οφθαλµών µε χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα!

Επίλογος τής αξέχαστης µέρας µας, θα ναι η βραδινή διασκέδαση µας στην περίφηµη ντισκοτέκ “KARLOVY LAZNE’’της Πράγας.Σκηνικό τριώροφου µουσικού πολυχώρου, από τη δεκαετία του 60 µέχρι και σήµερα. Μπορείς ακόµη να στροβιλιστείς µέσα σε ένα ρετρό ντεκόρ υπό “τοις όµµασι” των πορτρέτων του PRESLEY, της MONROE,των ABBA,,των BEATLES των ROLLING STONES…Όταν έχεις µάλιστα, βιώµατα εκείνης της εποχής,πετάνε τα πόδια σου ! Πώς να µην σηκωθείς, λοιπόν, να χορέψεις΄!

∆ευτέρα 08 ∆εκεµβρίου 2025

Τρίτη µέρα της εκδροµής του σχολείου µας.

Επίσκεψή στο ζωολογικό κήπο της Πράγας, που θεωρείται ο έβδοµος καλύτερος στον κόσµο. Εντυπωσιακό το ανάγλυφο της πελώριας έκτασης του κήπου που έχει και την όψη του πάρκου, µε πρωτοφανή χλωρίδα και πανίδα αλλά και µε πολλές τεχνητές λίµνες καθώς και µεγάλο αριθµό απαραίτητων εγκαταστάσεων που φιλοξενούν πάσης φύσεως ζώα, ερπετά και πετούµενα.

Μας εντυπωσίασαν οι γορίλες , οι πολικές αρκούδες, οι ελέφαντες,οι ιπποπόταµοι αλλά και τα αιλουροειδή, οι τίγρεις µε τα λιοντάρια

Συναντήσαµε και σπάνια είδη πτηνών και ερπετών. Ανεβήκαµε στο τελεφερίκ του κήπου απολαµβάνοντας µια θεαµατική άποψή του και περιηγηθήκαµε στα ενδιαφέροντα θεµατικά περίπτερα του πάρκου για αναµνηστικά σουβενίρ

Ο Prague Zοο ιδρύθηκε το 1931 µε σκοπό όχι την έκθεση ζώων αλλά την προστασία απειλούµενων ειδών και την επιστηµονική έρευνα.

Το απόγευµα πραγµατοποιήσαµε επίσκεψη στο εθνικό µουσείο της Πράγας ένα νεοαναγεννησιακό κτίριο που δεσπόζει µε τη µεγαλοπρέπειά του στην πλατεία Βέντσεσλας και ιδρύθηκε το 1818 µε σκοπό τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας. Αποκαλύπτει την προϊστορία και ιστορία της περιοχής,. Το µεγαλείο του Κάρολου του ∆,’. των Αψβούργων και της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του κράτους..

Τρίτη 9 ∆εκεµβρίου 2025

Τέταρτη µέρα της εκδροµή µας

Περπατώντας στην Καστρούπολη , στη γέφυρα του Καρόλου και στο σχολείο του Κάφκα

Επίσκεψή στην ακρόπολη της Πράγας, την Kαστρούπολη ή Xραντσάνι. Περιήγηση στο µοναστήρι Στραχόβ, πέρασµα από τον Άγιο Ρόκκο, προστάτη της πανώλης, βλέπουµε και το Υπουργείο Εξωτερικών που στεγάζεται σε ένα µεγαλειώδες µπαρόκ κτίριο και φθάνουµε στην Παναγιά του Λορέτο.

Προχωράµε στη συνεχεία και καταλήγουµε στο προεδρικό µέγαρο της Τσεχίας και παρακολουθούµε την αλλαγή της προεδρικής φρουράς. Περνάµε στο αύλειο χώρο της πιο µεγαλοπρεπούς εκκλησίας της Τσεχίας σε ρυθµό γοτθικό, του Αγίου Βίττου και µαυσωλείο των Βοηµών βασιλέων και κατηφορίζουµε στη Μαλα Στρανα (µικρή συνοικία) και έχουµε την τύχη να περπατήσουµε, στο πιο πολυφωτογραφηµένο σηµείο της πόλης, µοναδικό σε οµορφιά, την πέτρινη γέφυρα του 14ου αιώνα του Κάρολου. Παρατηρούµε τα υποβλητικά αγάλµατα της, απολαµβάνουµε την µοναδική καλλιτεχνική ατµόσφαιρα που την περιστοιχίζει και καταλήγουµε στο Stare Maesto για τον ελεύθερο χρόνο µας.

Eπωφελούµαστε για αγορά σουβενίρ, δώρων στη χριστουγεννιάτικη αγορά που σφύζει από κόσµο σε µία πραγµατικά γιορτινή ατµόσφαιρα. Eπισκεπτόµαστε µε τους συνάδελφους το Λύκειο που τέλειωσε ο Φραντς Κάφκα, ηγετική φυσιογνωµία της παγκόσµιας λογοτεχνίας και καθόµαστε για ανάπαυλα µετά από τόσο δρόµο σε µία παραδοσιακή µπυραρία. Τέλος επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο, για να µπορέσουν, όσοι δύνανται, να συνεχίσουν σε βραδινή διασκέδαση σε ένα διαµορφωµένο ελληνάδικο της µαγευτικής πόλης.

*υποσηµείωση: για τη σηµερινή ειδικά µέρα άλλα και για τις άλλες, ένα µεγάλο ευχαριστώ! στην ελληνόφωνη Τσέχα ξεναγό µας Ντανιέλα.

Τέταρτη 10 ∆εκεµβρίου 2025

Πέµπτη µέρα της εκδροµή µας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

Επίσκεψή στην κορυφαία πρωτεύουσα της κεντρικής Ευρώπης και πρωτεύουσα της Αυστρίας, την πολυθρύλητη Βιέννη. Αυτοκρατορική και διαχρονικά επιβλητική , µητέρα του νεοκλασικισµού µε την παγκόσµια ακτινοβολία της, ως και πόλη της µουσικής, πόλη που έδρασαν οι µεγαλύτεροι µουσουργοί, Μότσαρτ, Στράους, Σούµπερτ και Μπραµς σε µαγεύει, σου κλέβει την καρδία µε το µεγαλείο της! Προσωπικά , αν επέλεγα ένα µέρος να ζήσω στον κόσµο, θα επέλεγα την Βιέννη! ∆ιαπίστωση µου από την πρώτη φορά που την επισκέφθηκα, το καλοκαίρι του 1982 ως απόφοιτος της Παντείου. Χρειαστήκαµε περίπου τέσσερις ώρες για να φθάσουµε από την Πράγα στη Βιέννη, µε αντίξοες συνθήκες που συναντήσαµε στην πορεία του δρόµου µας, (πυκνή οµίχλη, κυκλοφοριακό µποτιλιάρισµα λόγω ατυχηµάτων). Με το που φθάσαµε, νιώσαµε το ειδικό βάρος της . Πεντακάθαρη! Απολυτά πειθαρχηµένη! Φανταστικά χριστουγεννιάτικα στολισµένη! Με υψηλής ποιότητας αγαθά, άλλα και πανάκριβη! Είδαµε τα χειµερινά ανάκτορα των Αψβούργων, την Όπερα, το ∆ηµαρχείο ,το Κοινοβούλιο , το Πανεπιστήµιο , τη Μεγάλη Βιβλιοθήκη και καταλήξαµε στο κεντρικό καθεδρικό ναό της πόλεως, του Αγίου Στεφάνου. Αφού περιηγηθήκαµε πέριξ του ναού, απολαύσαµε ρόφηµα σοκολάτας βιεννουά, δοκιµάσαµε γλυκό Ζάχερ, αγοράσαµε σοκολατάκια Αµαντέους. Τέλος επιβιβαστήκαµε στο εκδροµικό µας όχηµα για να επιστρέψουµε στη βάση µας στην Πράγα, στο ξενοδοχείο ΟΛΥΜΒΙΚ! Μαγεµένοι!!! Είχαµε ζήσει, έστω και για λίγο, ένα όνειρο παγωµένης χειµερινής νυκτός!

Πέµπτη 11 ∆εκεµβρίου 2025

Έκτη µέρα της πολυήµερης σχολικής µας εκδροµής και τελευταία.

Προορισµός µας σήµερα η πρωτεύουσα της Σαξονίας, η ∆ρέσδη.

Η ∆ρέσδη, η Φλωρεντία του βορρά” ή του ποταµού Έλβα που την καθορίζει, είναι µία µνηµειακή πόλη µε πληθώρα από αξιοθέατα, πρόκληση τουριστικού ενδιαφέροντος. Παρότι καταστράφηκε ολοσχερώς στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο,κατά τον οποίο βοµβαρδίστηκε ανηλεώς από τα συµµαχικά στρατεύµατα-αγγλικά και αµερικανικά αεροπλάνα-ανοικοδοµήθηκε µεταπολεµικά επιτυχώς στην αρχική της µορφή. ∆εσπόζουν στην περιήγηση της πόλης το ανάκτορο του Τσβίνγκερ, έργο του Πάιπελµαν, σε ρυθµό µπαρόκ, το Μέγαρο της Πινακοθήκης, η Όπερα (Semperoper),ένα από τα σηµαντικότερα λυρικά θεατρα της Ευρώπης , η Βιβλιοθήκη, το Γιοχάνεουµ (πρώην βασιλικοί στάβλοι) που σήµερα έχει µετατραπεί σε ιστορικό µουσείο µε πολύτιµες συλλογές οπλών και ειδών πορσελάνης. Ιστορικά η ∆ρέσδη υπήρξε αρχικός σλαβικός συνοικισµός στη συνέχεια κατακτήθηκε από γερµανικά φύλλα µε τελευταίους τους Πρώσους. Τη µεγαλύτερη δόξα της τη γνώρισε επί Φρειδερίκου Αυγούστου του Α’, του Ισχυρού, την περίοδο του οικοδοµήθηκαν τα περισσότερα µνηµεία µπαρόκ και ροκοκό που κοσµούν και σήµερα την πόλη.

Το 1813 τη χρησιµοποίησε ο Μέγας Ναπολέοντας ως βάση εξόρµησης των πολεµικών του επιχειρήσεων .. Εντυπωσιακός στη νέα πόλη είναι ο προτεσταντικός ναός,Frauenkirche, Παναγιά της ∆ρέσδης, που έγινε σύµβολο καταστροφής αλλά και αναγέννησής της που έχει στον αύλειο χώρο του το µπρούτζινο άγαλµα του Μαρτίνου Λούθηρου.

Εξαιρετικό είναι και το εµπορικό κέντρο τη πόλης µε ένα αυθεντικό γερµανικό χριστουγεννιάτικο χρώµα, που γευτήκαµε και χαρήκαµε……

Η επιστροφή µας στην πατρίδα θα γινόταν µε µεταµεσονύχτια πτήση τσάρτερ.,αυτή τη φορά από την Πράγα για Ηράκλειο.Ήταν η έξοδος ενός ΟΝΕΙΡΟΥ που όλοι µαζί είχαµε ΖΗΣΕΙ…….!!!!

*Ο Εµµανουήλ Θεοδωράκης είναι καθηγητής – συγγραφέας

Υ.Γ. Το δηµοσίευµα είναι αφιερωµένο στους αγαπητούς συναδέλφους, που συµµετείχαν ως συνοδοί των µαθητών, Αντύπα Καλλιόπη, Λαµπρινάκη Νεκταρία, Φιλιπποπούλου Αγορίτσα και Χατζηιωάννου Νίκο και είχαµε µια άψογη συνεργασία για την επιτυχία της εκδροµής, αλλά και στη διεύθυνση του σχολείου µας που την οργάνωσε, όπως και στα παιδιά που συµµετείχαν.