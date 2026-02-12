Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2025Β, για τις γλώσσες : Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική για τα επίπεδα :

α) Β1+Β2 (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση.

β) Γ1+Γ2 (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση,

που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2025.

Στις Εξετάσεις υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 5.085 υποψήφιοι. Οι επιτυχόντες είναι 4.635.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στην ανωτέρω ιστοσελίδα, οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσματά τους, κάνοντας χρήση του κωδικού υποψηφίου που αναγράφεται στο δελτίο εξεταζομένου, καθώς και των τεσσάρων αρχικών χαρακτήρων των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατέρα, Όνομα μητέρας).

Οι επιτυχόντες, ή οι κηδεμόνες τους σε περίπτωση ανηλίκων, μετά την έκδοση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα μπορούν να παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις του ΚΠγ, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση παραλαβής πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και ταυτότητα.

Μέχρι την έκδοση και τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι δυνατόν να χορηγούνται στους επιτυχόντες, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις του ΚΠΓ, σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας που θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών»