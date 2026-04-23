Πέμπτη, 23 Απριλίου, 2026
Πολιτισμός

Εκδήλωση του Ιδρύματος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 90 ετών από τον θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος «την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και το Περιφερειακό Παράρτημα Μακεδονίας του Ιδρύματος σε συνεργασία με τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, έναν από τους αρχαιότερους κοινωφελείς οργανισμούς της Ελλάδας, με 155 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της συμπρωτεύουσας. Η εσπερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Ιδρύματος για την επέτειο των 90 ετών από τον θάνατο του μεγάλου πολιτικού και φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Φιλοπτώχου.
Ομιλητές ήταν οι Σπύρος Πλουμίδης, καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα «Ελευθέριος Βενιζέλος: Ένας ρεαλιστής επαναστάτης;», Γιάννης Στεφανίδης, καθηγητής Διπλωματικής Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με θέμα «Ο Βενιζέλος και τα όρια της μεγαλοϊδεατικής πολιτικής, 1918-1920: Αναφορά στο έργο του Νίκου Πετσάλη-Διομήδη» και Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη, ομότιμη ερευνήτρια Ακαδημίας Αθηνών, επιστημονική σύμβουλος Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», με θέμα «Ο μεταρρυθμιστής Βενιζέλος: το έργο της τετραετίας 1928-1932». Συντονιστής ήταν ο Βασίλης Γούναρης, καθηγητής Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στην έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμούς ο πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Θεσσαλονίκης Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Γιώργος Κουκουράκης και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Παραρτήματος Μακεδονίας του Ιδρύματος Κώστας Νικολάκαρος».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
