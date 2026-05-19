Εκδήλωση στη Χαλέπα: «Η Οικία Βενιζέλου στη Κατοχή: Αποτυπώματα και μνήμες»

«Η Οικία Βενιζέλου στη γερμανική Κατοχή: Αποτυπώματα και μνήμες» είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 μ.μ., με αφορμή την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο της ιστορικής κατοικίας στη Χαλέπα και για πρώτη φορά θα ανοίξει για το κοινό το καταφύγιο της περιόδου της γερμανικής Κατοχής.

Ομιλητές είναι οι Γιάννης Σκαλιδάκης, διδάκτωρ Ιστορίας, διδάσκων (ΕΔΙΠ) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα «Πολιτικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της Κατοχής στην Κρήτη. Η περίπτωση των Χανίων», Σοφία Πιτίδου, φιλόλογος, Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», με θέμα «Το συλλογικό τραύμα της Κατοχής στην κοινωνία των Χανίων μέχρι και σήμερα. Τόποι μνήμης και ιστορίας» και Σπύρος Νταουντάκης, ιστορικός, Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», με θέμα «Με αφορμή μία τοιχογραφία: η Οικία Βενιζέλου κατά την περίοδο της Κατοχής». Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει επίσκεψη στο δωμάτιο της Οικίας με τις τοιχογραφίες της περιόδου της γερμανικής Κατοχής και στο καταφύγιο στον αύλειο χώρο.