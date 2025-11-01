Εκδήλωση της ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ για τον “Ριζοσπάστη”

Εκδήλωση της ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ με θέμα: “Ο Ριζοσπάστης, καθημερινός καθοδηγητής-οργανωτής των εργατικών – λαϊκών αγώνων” θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στις 7.30μ.μ. στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (ΕΒΕΧ) στον 4ο όροφο (πλ. Σοφ. Βενιζέλου 4).

Θα μιλήσει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, μέλος της Κ.Ε. Του ΚΚΕ και της Συντακτικής Επιτροπής του Ριζοσπάστη.