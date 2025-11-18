Εκδήλωση της ΚΝΕ για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Νοέμβρη η εκδήλωση των Τομεακών Συμβουλίων της ΚΝΕ για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στα γραφεία του Κόμματος στον Κουμπέ, με ομιλητή τον Τζόνυ Γκιολίκου γραμματέα του Σ.Π Κρήτης της ΚΝΕ και μέλος του Κ.Σ της ΚΝΕ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αναλυτικά «η εκδήλωση με χαιρετισμό από την γραμματέα του ΤΣ Χανίων της ΚΝΕ Κυριακή Αγγελακοπούλου και την προβολή αποσπάσματος από τις μέρες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Στην συνέχεια ακολούθησε δια δραστική παρουσίαση του ντοκιμαντέρ ένας ζεστός Νοέμβρης , από κοινού με την ομιλία από τον Τζόνυ Γκιολίκου στην οποία παρατέθηκαν μέσα σε όλα , τα συμπεράσματα από τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου ,την στάση των μελών του Κόμματος και της ΚΝΕ που ιδρύθηκε μέσα στην Χούντα καθώς και τα καθήκοντα της ΚΝΕ στις συνθήκες που ζούμε σήμερα και κάλεσε όλα τα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ να πάρουν μέρος στην εβδομάδα διάδοσης της κομμουνιστικής ιδεολογίας.

Η εκδήλωση έκλεισε με την συντρόφισσα Ρούλα Βιδαλάκη ,φοιτήτρια ΕΜΠ στις μέρες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου , η οποία διηγήθηκε παραστατικά τα γεγονότα που έζησε εκείνες τις μέρες.

Στον χώρο υπήρχε έκθεση αφιερωμένη στην δράση της ΚΝΕ κατά της δικτατορίας»