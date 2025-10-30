Εκδήλωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο Ρέθυμνο

Στην εκδήλωση της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) στο Ρέθυμνο, παρουσία της Διοικήτριας Αλεξάνδρας Ρογκάκου, παρευρέθηκε η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη. Η ενημερωτική εκδήλωση «Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Πηγή ακεραιότητας, Γέφυρα εμπιστοσύνης» αποτελεί την πρώτη από μία σειρά ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν στις πόλεις όπου η ΕΑΔ λειτουργεί περιφερειακές υπηρεσίες.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Οι σχέσεις συνέργειας μεταξύ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχουν υπάρξει ανέκαθεν καθοριστικής σημασίας, καθώς στοχεύουν στην ενίσχυση της νομιμότητας, της διαφάνειας, και της χρηστής διοίκησης. Μέσω της διαχρονικής και ουσιαστικής συνεργασίας του κρατικού φορέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την Αρχή, οικοδομείται ένα αδιάρρηκτο πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας που προστατεύει το δημόσιο κοινό συμφέρον και ενισχύει τη δημοκρατία στην πράξη.

«Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι θεωρητικές έννοιες που περιορίζονται σε νομικά κείμενα. Είναι θεμέλια ευθύνης, ηθική δέσμευση και πράξη δημοκρατίας. Είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι μιας σύγχρονης και δημοκρατικής Πολιτείας, το χρέος των θεσμών απέναντι στους πολίτες, στο δίκαιο, και στο κοινό καλό», επισήμανε η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην ομιλία της κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης».