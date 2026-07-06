Εκδήλωση της «ΕΛ.Α.Σ.» του Τσίπρα σήμερα στα Χανιά

Η «Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη» (ΕΛ.Α.Σ) διοργανώνει σήμερα και ώρα 8.00μμ στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, πολιτική εκδήλωση ,ε θέμα την παρουσίαση προγραμματικών θέσεων του κόμματος.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, Τομέας κοινωνικής Πολιτικής/παιδί & οικογένεια και ο Μαρίνος Σκανδάμης, Τομέας προστασίας του πολίτη.

Θα μιλήσουν επίσης Χανιώτες από φορείς και κινήματα, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση.