Εκδήλωση της «ΕΛ.Α.Σ.» του Τσίπρα σήμερα στα Χανιά

Η «Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη» (ΕΛ.Α.Σ) διοργανώνει σήμερα και ώρα 8.00μμ στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, πολιτική εκδήλωση ,ε θέμα την παρουσίαση προγραμματικών θέσεων του κόμματος.
Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, Τομέας κοινωνικής Πολιτικής/παιδί & οικογένεια και ο Μαρίνος Σκανδάμης, Τομέας προστασίας του πολίτη.
Θα μιλήσουν επίσης Χανιώτες από φορείς και κινήματα, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση.
Η «Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη» (ΕΛ.Α.Σ) διοργανώνει σήμερα και ώρα 8.00μμ στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, πολιτική εκδήλωση ,ε θέμα την παρουσίαση προγραμματικών θέσεων του κόμματος.
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.