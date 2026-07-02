Εκδήλωση τιμής και μνήμης στον Ταυρωνίτη

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Ταυρωνίτη, τη Δημοτική Κοινότητα Καμισιανών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταυρωνίτη και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμισιανών «Η Θαλαία», διοργανώνει τιμητική εκδήλωση μνήμης για τους εκτελεσθέντες της περιοχής, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 και ώρα 20:00, στο Μνημείο Εκτελεσθέντων, στην παραλία Ταυρωνίτη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του Δήμου Πλατανιά για τον εορτασμό της 85ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης, με στόχο την απόδοση τιμής και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης των θυμάτων της ναζιστικής κατοχής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Επιμνημόσυνη δέηση, Χαιρετισμούς, Ομιλία για τα γεγονότα της εποχής στην περιοχή από τη φιλόλογο κα Μαρία Μαρολαχάκη, Προσκλητήριο πεσόντων, Ενός λεπτού σιγή, Κατάθεση στεφάνων, Εθνικό Ύμνο, Απόδοση Ριζίτικου τραγουδιού από τη Ριζίτικη Παρέα της Καλλιθέας, Πέρας τελετής.