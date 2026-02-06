Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους «Μάρτυρες του Μαουτχάουζεν» στους Λάκκους

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με την Ενορία Αγίου Αντωνίου Λάκκων, την Τοπική Κοινότητα Λάκκων, την Ένωση Απανταχού Λακκιωτών και το Κληροδότημα Χατζημιχάλη Γιάνναρη, διοργανώνουν εκδήλωση Τιμής και Μνήμης την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 10:30 π.μ., στον ιστορικό Ναό Αγίου Αντωνίου Λάκκων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «πρόκειται για το καθιερωμένο αφιέρωμα σε ένδειξη ισόβιας αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για τους 31 Λακκιώτες που, ξημέρωμα της 10ης Φεβρουαρίου 1944, στη διάρκεια ολονύκτιας εφόδου από το ναζιστικό γερμανικό στρατό κατοχής σε χωριά της περιοχής και μετά από κύκλωση των Λάκκων, αποσπάστηκαν βίαια από τις οικογένειές τους και οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Μαουτχάουζεν της Αυστρίας, όπου 23 από αυτούς άφησαν, μαζί με όλους όσοι μαρτύρησαν εκεί, την τελευταία τους πνοή.

Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει η ιατρός Δρ. Πηνελόπη Ντουντουλάκη, ποιήτρια και συγγραφέας του επτάτομου έργου « Η Μνήμη και η Στάχτη» στο οποίο κατέγραψε μεταξύ άλλων και τις βιωματικές αφηγήσεις επιζώντων Χανιωτών, ομήρων των ναζιστικών στρατοπέδων.

Στην εκδήλωση θα παραστεί και θα μιλήσει ο Δρ. Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, Πανεπιστημιακός και Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και μέλος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου.

Στα πλαίσια της ως άνω καθιερωμένης επετειακής εκδήλωσης και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του κινηματογράφου ΑΤΤΙΚΟΝ Κο Γιάννη Μαζοκοπάκη, θα προβληθεί ξανά στα Χανιά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 5μ.μ. η ταινία «MAUTHAUSEN».

Πρόκειται για την εμβληματική και βραβευμένη δημιουργία των σκηνοθετών Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανιήλ, με το κορυφαίο μουσικό αποτύπωμα του Μίκη Θεοδωράκη και με απόδοση ποίησης – αδημοσίευτου κειμένου του Ιάκωβου Καμπανέλλη, ερμηνεία Αρίσταρχου Παπαδανιήλ (φωνή) και Άρη Ζέρβα (τσέλο), γυρισμένη στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Μαουτχάουζεν. (παραγωγή “Syllipsis”, 2023, διάρκεια προβολής 91’ ).

Οι προβολές θα γίνουν παρουσία του σκηνοθέτη-ερμηνευτή Αρίσταρχου Παπαδανιήλ.

ΒΡΑΒΕΙΑ “MAUTHAUSEN”

CANNES CORPORATE MEDIA & TV AWARDS (ΓΑΛΛΙΑ) 2025

AUSTRIAN FILMFESTIVAL (ΑΥΣΤΡΙΑ) 2025

TERRES TRAVEL FESTIVAL – FILMS & CREATIVITY (ΙΣΠΑΝΙΑ) 2025

FINISTERRA BRAZIL FILM ART & TOURISM FESTIVAL (ΒΡΑΖΙΛΙΑ) 2025

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ» (ΕΛΛΑΔΑ) 2025

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΡΟΥ «ΧΡΥΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ» (ΚΥΠΡΟΣ) 2025

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ» (ΕΛΛΑΔΑ ) 2025

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΕΛΛΑΔΑ ) 2025

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ» (ΕΛΛΑΔΑ ) 2025

LONDON GREEK FILM FESTIVAL LGFF (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 2023

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ) 2023»