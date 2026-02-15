Εκδήλωση/Συζήτηση: «Οι νέες προσφυγικές διαδρομές από τα παράλια της Αφρικής σε Γαύδο και Κρήτη και οι νομικές εξελίξεις»

Η Θάλασσα Αλληλεγγύης – Thalassa of Solidarity διοργανώνει όπως ανακοινώθηκε ενημερωτική εκδήλωση και συζήτηση την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 6:30 μ.μ., στην Αίθουσα “Μανώλης Καρρέλης” ( Ανδρόγεω 2), με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις στο προσφυγικό ζήτημα στη Νότια Κρήτη.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση εστιάζει στη γεωγραφική μετατόπιση των περασμάτων, η οποία αναδεικνύει νέες προκλήσεις για το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν η συστηματική ποινικοποίηση της προσφυγιάς και η εφαρμογή πολιτικών «αποτροπής» που αναπαράγουν πρακτικές απαρτχάιντ, απομονώνοντας και απανθρωποποιώντας τους πληθυσμούς που αναζητούν ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, θα τονιστεί η σημασία της ανάδειξης των ζητημάτων αυτών και της έμπρακτης αλληλεγγύης ενάντια στην ποινικοποίηση και περιθωριοποίηση των προσφύγων.

Συντελεστές και Ομιλητές:

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν:

Μέλη της Θάλασσας Αλληλεγγύης

Δικηγόρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

Διαδικτυακές Παρεμβάσεις:

Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών Χανίων

Mataris Sudan Solidarity Committee

50 out of many

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα: 18:30

Τοποθεσία: Αίθουσα “Μανώλης Καρέλλης” Ανδρόγεω 2, Ηράκλειο

Διοργάνωση: Θάλασσα Αλληλεγγύης»