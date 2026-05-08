Εκδήλωση – Συζήτηση με θέμα «Ισότιμη πρόσβαση στην εργασία για τα άτομα με αναπηρία»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Terra Verde ( Πράσινη Γη ) διοργανώνει, όπως ανακοινώθηκε εκδήλωση – συζήτηση με θέμα “ Ισότιμη πρόσβαση στην εργασία για τα άτομα με αναπηρία” , την Παρασκευή 15 Μαΐου στην αίθουσα του ΚΑΜ στις 18:30 στα πλαίσια συμπλήρωσης δύο χρόνων υποστηριζόμενης εργασίας ατόμων με αναπηρία στο κατάστημα της.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «θα γίνει παρουσίαση του εγχειρήματος μέσα από την εμπειρία μας και την μάτια των ίδιων των εργαζόμενων και των γονέων τους.

Θα αναδειχθούν οι προκλήσεις που προέκυψαν , οι προσπάθειες που γίνονται από άλλους φορείς και το ευρύτερο ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η διεκδίκηση της ισότιμης πρόσβασης στην εργασία για τα άτομα με αναπηρία είναι ένα διαρκές και θεμελιώδες αίτημα για την ισότιμη συμμετοχή τους στη κοινωνική ζωή.

Σε αυτή τη προσπάθεια είναι απαραίτητη η συμβολή της πολιτείας, των φορέων , των επιχειρήσεων αλλά και η ενεργή συμμετοχή όλων μας.

Σας καλούμε να συζητήσουμε, να θέσουμε στόχους και προτάσεις ,να διεκδικήσουμε ισότιμη και αξιοπρεπή πρόσβαση στην εργασία για όλες και όλους.

Ομιλήτριες

· Χαρά Κούκη, Tμήμα κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

· Παυλίνα Παραδομενάκη , Μέλος Τerra verde, γονέας νέου με αναπηρία

· Ρήγα Πένυ, Κοινωνική λειτουργός
· Μπετσάκου Μαίρη, Εργοθεραπεύτρια
o Παρουσίαση προγράμματος” Ανάπτυξη προ- επαγγελματικών δεξιοτήτων και ένταξη στη κοινότητα”, ΕΝΕΓΥΛ

· Μαρία Θεοδοσιάδου Ουλούνταγ Ειδική παιδαγωγός , Συντονίστρια του προγράμματος υποστηριζόμενης εργασίας στη Terra verde

Συντονισμός : Αριάδνη Παντίδου, Μέλος Terra verde»

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

