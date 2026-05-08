Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Terra Verde ( Πράσινη Γη ) διοργανώνει, όπως ανακοινώθηκε εκδήλωση – συζήτηση με θέμα “ Ισότιμη πρόσβαση στην εργασία για τα άτομα με αναπηρία” , την Παρασκευή 15 Μαΐου στην αίθουσα του ΚΑΜ στις 18:30 στα πλαίσια συμπλήρωσης δύο χρόνων υποστηριζόμενης εργασίας ατόμων με αναπηρία στο κατάστημα της.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «θα γίνει παρουσίαση του εγχειρήματος μέσα από την εμπειρία μας και την μάτια των ίδιων των εργαζόμενων και των γονέων τους.

Θα αναδειχθούν οι προκλήσεις που προέκυψαν , οι προσπάθειες που γίνονται από άλλους φορείς και το ευρύτερο ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η διεκδίκηση της ισότιμης πρόσβασης στην εργασία για τα άτομα με αναπηρία είναι ένα διαρκές και θεμελιώδες αίτημα για την ισότιμη συμμετοχή τους στη κοινωνική ζωή.

Σε αυτή τη προσπάθεια είναι απαραίτητη η συμβολή της πολιτείας, των φορέων , των επιχειρήσεων αλλά και η ενεργή συμμετοχή όλων μας.

Σας καλούμε να συζητήσουμε, να θέσουμε στόχους και προτάσεις ,να διεκδικήσουμε ισότιμη και αξιοπρεπή πρόσβαση στην εργασία για όλες και όλους.

Ομιλήτριες

· Χαρά Κούκη, Tμήμα κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

· Παυλίνα Παραδομενάκη , Μέλος Τerra verde, γονέας νέου με αναπηρία

· Ρήγα Πένυ, Κοινωνική λειτουργός

· Μπετσάκου Μαίρη, Εργοθεραπεύτρια

o Παρουσίαση προγράμματος” Ανάπτυξη προ- επαγγελματικών δεξιοτήτων και ένταξη στη κοινότητα”, ΕΝΕΓΥΛ

· Μαρία Θεοδοσιάδου Ουλούνταγ Ειδική παιδαγωγός , Συντονίστρια του προγράμματος υποστηριζόμενης εργασίας στη Terra verde

Συντονισμός : Αριάδνη Παντίδου, Μέλος Terra verde»