Εκδήλωση συλλόγου “Ασπεργκερ Χανιά”

Εκδήλωση πραγματοποιεί το απόγευμα της Κυριακής ο σύλλογος “Ασπεργκερ Χανιά” στο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Χανίων, δίπλα στον Δημοτικό Κήπο.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου ενώ θα συμμετέχει και η χορωδία της Αγίας Αικατερίνης Νέας χώρας, υπό την διεύθυνση της μαέστρου Μαρίας Κλεινάκη. « Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου να δώσουν το παρών στην εκδήλωση που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα» αναφέρουν οι διοργανωτές. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα υπάρξει κέρασμα.