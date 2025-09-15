Εκδήλωση στον Σκινέ Πλατανιά: «Ασφαλής Οδήγηση – Ασφαλές Μέλλον»

Eκδήλωση με θέμα: «Ασφαλής Οδήγηση – Ασφαλές Μέλλον» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00, στον χώρο της Περιηγητικής Λέσχης Σκινέ.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Σωματείο για την Οδική Ασφάλεια «Με Οδηγό τη Ζωή», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, με τη στήριξη του Σ.Ι.Π.Α.Κ., του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης «Συνοδηγός» και της Περιηγητικής Λέσχης Χανίων, και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πλατανιά.

Στην εκδήλωση προσκαλεί τον κόσμο ο Δήμος Πλατανιά ο οποίος σε ανακοίνωσή του τονίζει:

«Στόχος της δράσης είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τη σχολική κοινότητα και το ευρύ κοινό σε θέματα οδικής ασφάλειας, αναδεικνύοντας την αξία της πρόληψης και της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Προσομοίωση πρόσκρουσης και διαδραστική προσέγγιση οδικής συμπεριφοράς

Καλλιτεχνικές συμμετοχές: Νότιος Δρόμος, Μανόλης Σταγάκης και οι συνεργάτες του

Οργάνωση – Παρουσίαση: Βίκυ Κόλλια, φιλόλογος και δημοσιογράφος

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό».