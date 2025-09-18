Εκδήλωση στον Αζωγυρέ: Υγεία, ενέργεια και παράδοση

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα στον Αζωγυρέ η διεθνής εκδήλωση «Υγείας, Ενέργειας και Παράδοσης», στην αίθουσα Κουκουτσάκη, συγκεντρώνοντας συµµετοχές και από το εξωτερικό.

Το πρόγραµµα ξεκίνησε µε επίδειξη πολεµικών τεχνών από το Dojo5 του Παρισιού. Οι Aurelle, Elisabeth, Ange και Allain παρουσίασαν τις δεξιότητές τους στο καράτε και παρέδωσαν µαθήµατα αυτοάµυνας και τεχνικές στάσεων στους παρευρισκόµενους.

Ακολούθησε παρουσίαση παραδοσιακών βοτάνων και προϊόντων διατροφής από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αζωγυρέ, Ευτύχιο Κουκουτσάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στους τρόπους χρήσης τους από τις παλαιότερες γενιές.

Η βραδιά έκλεισε µε µουσική από τον Βρετανό βιολιστή John Hanna, που διασκέδασε το κοινό µε παραδοσιακά κοµµάτια της πατρίδας του, ενώ η καλλιτέχνις Ρεµπέκα Χάµιλτον Κουκουτσάκη παρουσίασε διαδραστικά παιχνίδια, όπως το «Bingo Βοτάνων», που συνδύαζε τη διασκέδαση µε την εκπαίδευση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν υγιεινά εδέσµατα της κρητικής διατροφής και παραδοσιακά ροφήµατα.

Όπως τονίστηκε από τους διοργανωτές, στόχος ήταν η ανάδειξη της κρητικής διατροφής, των βοτάνων και της άσκησης ως µέσων για µια καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και η γνωριµία µε τον τόπο και τον πολιτισµό του Αζωγυρέ. Η συµµετοχή ήταν δωρεάν, ενώ τα έξοδα της διοργάνωσης καλύφθηκαν από επιχειρήσεις του Ευτύχιου Κουκουτσάκη