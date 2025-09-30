menu
Τοπικά

Εκδήλωση στο Ρέθυμνο: «Το δικαίωμα στη στέγη»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά διοργανώνει στο Ρέθυμνο ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: «Το δικαίωμα στη στέγη».

 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αντικείμενο της εκδήλωσης είναι η εντεινόμενη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και οι κοινωνικές της επιπτώσεις ενώ βασικός στόχος είναι η ενημέρωση για τις αιτίες του προβλήματος, για τις συνέπειες για φοιτητές, εργαζόμενους και οικογένειες, αλλά και ο δημόσιος διάλογος γύρω από τις δυνατότητες διαμόρφωσης πολιτικών λύσεων που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπή στέγη για όλους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, στις 6 μ.μ.

με ομιλητές τους:

Ελένη Παλόγλου, μέλος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας κατά των Πλειστηριασμών
Χρύσα Νικολοπούλου, φοιτήτρια ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης.
Νάσια Νικηταρά, φοιτήτρια τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Περικλής Ζήκας, μέλος Π.Γ. Μέρα25

Συντονίζει ο Μάρκος Τσαχάκης συντονιστής της ΟΒ Ρεθύμνου του ΜέΡΑ25

Παρεμβαίνουν εκπρόσωποι κινημάτων και συλλογικοτήτων για τη στέγη, μέλη επαγγελματικών ομάδων και τοπικών φορέων»

 

 

