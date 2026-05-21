Εκδήλωση στο Ιδρυμα Αγία Σοφία για τη Μάχη της Κρήτης

Με αφορμή την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Αποκορώνου, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία» και το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα επετειακή εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες των μαχών Στύλου και Μπαμπαλή στο μνημείο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σοφία» και του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου στους Άγιους Πάντες.
Η εκδήλωση άρχισε με επιμνημόσυνη δέηση προεξάρχοντος ιερού κλήρου του πανοσιολογιοτάτου αρχιμανδρίτου και ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καρυδίου Αποκορώνου π. Ιερεμία Χλιαρά.
Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι πολιτικών, αυτοδιοικητικών και στρατιωτικών αρχών, φορέων, συλλόγων και πλήθος κόσμου, ενώ άγημα του Πολεμικού Ναυτικού απέδιδε τιμές.
Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης τόνισε: «Οι μάχες του Στύλου και του Μπαμπαλή αποτελούν ζωντανή παρακαταθήκη αξιοπρέπειας, αντίστασης και ελευθερίας. Αποτελούν την απόδειξη ότι οι άνθρωποι αυτού του τόπου, όταν κλήθηκαν να διαλέξουν ανάμεσα στον φόβο και στο καθήκον, επέλεξαν το καθήκον. Τιμούμε σήμερα εκείνους που έπεσαν για να μπορεί η Κρήτη να στέκεται όρθια».
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η δικηγόρος Αργυρώ Κουκιανάκη η οποία τόνισε, μεταξύ άλλων: «Στη μάχη της Κρήτης, έλαβε χώρα μια τιτανομαχία. Από τη μια, η παντοδύναμη στρατιωτικά πολεμική μηχανή των Γερμανών και από την άλλη η ανώτερη σε ψυχικό σθένος Κρητική λεβεντιά. Η δύναμη του μυαλού που προσηλώνεται σε ιδεώδη μπολιασμένα από αιώνες αγώνων και το πάθος για ελευθερία, αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια είχε εξυψώσει τους Κρητικούς σε μια κατάσταση πάνω από τα επίγεια. Εκεί που ο νους και τα ιδανικά τους, έμοιαζαν άπιαστοι καρποί για τους στρατιώτες του Τρίτου Ράιχ».
