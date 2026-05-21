Εκδήλωση στο Ιδρυμα Αγία Σοφία για τη Μάχη της Κρήτης

Ηλίας Κάκανος
Με αφορμή την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Αποκορώνου, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία» και το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα επετειακή εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες των μαχών Στύλου και Μπαμπαλή στο μνημείο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σοφία» και του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου στους Άγιους Πάντες.
Η εκδήλωση άρχισε με επιμνημόσυνη δέηση προεξάρχοντος ιερού κλήρου του πανοσιολογιοτάτου αρχιμανδρίτου και ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καρυδίου Αποκορώνου π. Ιερεμία Χλιαρά.
Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι πολιτικών, αυτοδιοικητικών και στρατιωτικών αρχών, φορέων, συλλόγων και πλήθος κόσμου, ενώ άγημα του Πολεμικού Ναυτικού απέδιδε τιμές.
Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης τόνισε: «Οι μάχες του Στύλου και του Μπαμπαλή αποτελούν ζωντανή παρακαταθήκη αξιοπρέπειας, αντίστασης και ελευθερίας. Αποτελούν την απόδειξη ότι οι άνθρωποι αυτού του τόπου, όταν κλήθηκαν να διαλέξουν ανάμεσα στον φόβο και στο καθήκον, επέλεξαν το καθήκον. Τιμούμε σήμερα εκείνους που έπεσαν για να μπορεί η Κρήτη να στέκεται όρθια».
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η δικηγόρος Αργυρώ Κουκιανάκη η οποία τόνισε, μεταξύ άλλων: «Στη μάχη της Κρήτης, έλαβε χώρα μια τιτανομαχία. Από τη μια, η παντοδύναμη στρατιωτικά πολεμική μηχανή των Γερμανών και από την άλλη η ανώτερη σε ψυχικό σθένος Κρητική λεβεντιά. Η δύναμη του μυαλού που προσηλώνεται σε ιδεώδη μπολιασμένα από αιώνες αγώνων και το πάθος για ελευθερία, αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια είχε εξυψώσει τους Κρητικούς σε μια κατάσταση πάνω από τα επίγεια. Εκεί που ο νους και τα ιδανικά τους, έμοιαζαν άπιαστοι καρποί για τους στρατιώτες του Τρίτου Ράιχ».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

