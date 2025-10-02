menu
25.4 C
Chania
Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Εκδήλωση στο γηροκομείο για τη γειτονιά στην Χαλέπα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Εκδήλωση – ομιλία με θέμα «Η γειτονιά της Χαλέπας σήμερα: τάσεις και προοπτικές» διοργανώνεται το Σάββατο 04/10/2025 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, στη Χαλέπα. Την ομιλία θα πραγματοποιήσει η Δέσποινα Διμέλλη, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η κα. Διμέλλη θα μοιραστεί την αρχιτεκτονική και κοινωνική της ματιά για τη Χαλέπα, μια ιστορική γειτονιά των Χανίων με έντονη πολιτισμική ταυτότητα και ιδιαίτερες ανάγκες στον δημόσιο χώρο.
Η ομιλία θα ξεκινήσει με μια σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη της περιοχής μέσα στα χρόνια, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις δυνατότητές της. Στη συνέχεια, θα εστιάσει στη σημασία του δημόσιου χώρου ως τόπου συνάντησης, κοινωνικής συνοχής και συμμετοχής.
Η παρουσίαση θα ολοκληρωθεί με ειδικότερη αναφορά στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων και στους κοινόχρηστους εξωτερικούς του χώρους, που βρίσκονται στο επίκεντρο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος Public Spaces for Peace Places (PS4PP). Μέσα από αυτή τη σύνδεση θα αναδειχθεί πώς η αρχιτεκτονική, η έρευνα και η συμμετοχή της κοινότητας μπορούν να συνδιαμορφώσουν νέες προοπτικές για ένα πιο ανθρώπινο και συμπεριληπτικό περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες: www.cuyo.gr

Για συμμετοχή στο έργο: linktr.ee/chaniaurbanyouthobservatory

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum