Εκδήλωση στο γηροκομείο για τη γειτονιά στην Χαλέπα

Εκδήλωση – ομιλία με θέμα «Η γειτονιά της Χαλέπας σήμερα: τάσεις και προοπτικές» διοργανώνεται το Σάββατο 04/10/2025 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, στη Χαλέπα. Την ομιλία θα πραγματοποιήσει η Δέσποινα Διμέλλη, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η κα. Διμέλλη θα μοιραστεί την αρχιτεκτονική και κοινωνική της ματιά για τη Χαλέπα, μια ιστορική γειτονιά των Χανίων με έντονη πολιτισμική ταυτότητα και ιδιαίτερες ανάγκες στον δημόσιο χώρο.

Η ομιλία θα ξεκινήσει με μια σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη της περιοχής μέσα στα χρόνια, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις δυνατότητές της. Στη συνέχεια, θα εστιάσει στη σημασία του δημόσιου χώρου ως τόπου συνάντησης, κοινωνικής συνοχής και συμμετοχής.

Η παρουσίαση θα ολοκληρωθεί με ειδικότερη αναφορά στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων και στους κοινόχρηστους εξωτερικούς του χώρους, που βρίσκονται στο επίκεντρο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος Public Spaces for Peace Places (PS4PP). Μέσα από αυτή τη σύνδεση θα αναδειχθεί πώς η αρχιτεκτονική, η έρευνα και η συμμετοχή της κοινότητας μπορούν να συνδιαμορφώσουν νέες προοπτικές για ένα πιο ανθρώπινο και συμπεριληπτικό περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες: www.cuyo.gr

Για συμμετοχή στο έργο: linktr.ee/chaniaurbanyouthobservatory