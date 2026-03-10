Εκδήλωση στη Μνήμη και στο έργο του Νίκου Ψιλάκη

Η Ένωση Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στον Νίκο Ψιλάκη: Τον καταξιωμένο Δημοσιογράφο, τον ακούραστο λαογράφο, τον σπουδαίο λογοτέχνη.

Η Εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 11 Μαρτίου και ώρα 7.00 μμ, στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο).

Ομιλητές

•Μανώλης Σπανάκης-δημοσιογράφος με θέμα: «Νίκος Ψιλάκης, δημοσιογραφικός φάρος, ακούραστος ηθογραφικός ρέκτης, σπουδαίος μυθιστοριογράφος και ποιητής»

•Γιώργος Νικολακάκης-Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Ο Νίκος Ψιλάκης ως λαογράφος του κρητικού λαϊκού πολιτισμού»

•Μαρία Χαραλαμπάκη-Φιλόλογος, Πρόεδρος Ένωσης Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου (ΕΦΝΗ) με θέμα: «Ο λογοτέχνης Ν. Ψιλάκης-Τα τελευταία του βιβλία».

Είσοδος ελεύθερη