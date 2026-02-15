Εκδήλωση στα Χανιά: Το Ολοκαύτωμα δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί!

Το ολοκαύτωμα, τα θύματα και οι θύτες του, δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστούν, τονίσθηκε μεταξύ άλλων το απόγευμα της Κυριακής στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου στην ετήσια εκδήλωσης για την: “Παγκόσμια ημέρα μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματος” που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης.

Πέρα από τους χαιρετισμούς και τις ομιλίες η όλη δράση διανθίστηκε και με μουσική από την Μίριαμ Καμερίνη και τον Άλαν Μπερν, με τραγούδια σχετικά με το ολοκαύτωμα.

Ανοίγοντας την εκδήλωση η κ. Βασιλική Γιακουμάκη πρόεδρος του Δ.Σ. της μη κερδοσκοπικής εταιρείας “Ετζ Χαγίμ” υπογράμμισε πως η 27η Ιανουαρίου είναι χαρακτηρισμένη ως παγκόσμια ημέρα για τα θύματα του ολοκαυτώματος και είναι συνδεδεμένη με την απελευθέρωση του Άουσβιτς από τον Κόκκινο Στρατό το 1945.

Ανάμεσα στους ομιλητές και ο κ. Χρήστος Φραδέλος, εκπαιδευτικός- θεολόγος στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων που μίλησε για την διδακτική αντιμετώπιση του “τραύματος” του ολοκαυτώματος. «Με προβληματίζει » εξήγησε «αυτό που είχε πει ένας Γερμανός Φιλόσοφος ο Τ. Αντόρνο: “Το να γράφεις ποίηση μετά το ολοκαύτωμα είναι βαρβαρότητα.” Δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ με αυτό. Η τέχνη, ο πολιτισμός , η διδασκαλία η δική μου τέχνη, είναι τρόποι να θεραπεύσουμε κάπως τις πληγές που άφησε ένα τέτοιο έγκλημα. Και όχι να αφεθούμε μοιρολατρικά στην αιμορραγία αυτού του τραύματος.»

Ειδικά σε ότι αφορά τη σχέση των νέων παιδιών με το ολοκαύτωμα ο κ. Φραδέλος παρατήρησε πως «υπάρχει ο κίνδυνος να φανεί σαν άλλο ένα κεφάλαιο της ιστορίας που θα τελειώσει και θα πάμε στο επόμενο. Πρέπει να εστιάσουμε στο τι δημιούργησε το ολοκαύτωμα και αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ξανασυμβεί! Να δώσουμε στα παιδιά τα εργαλεία εκείνα που να κάνουν τις συνδέσεις με το παρών».

Παράλληλα τόνισε πως η επαναλειτουργία της Συναγωγής τα τελευταία 25χρόνια και η επαφή των μαθητών με το θρησκευτικό χώρο συνέβαλλε στη διατήρηση της μνήμης στις νέες γενιές.

«Τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι για να μην παραχαραχτεί η μνήμη από τη λήθη. Σήμερα αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι η άγνοια και η λήθη, η παραχάραξη της ιστορίας ένα φαινόμενο που εντείνεται όσο οι διασωθέντες του ολοκαυτώματος μειώνονται, πεθαίνουν φεύγουν από κοντά μας οι ζωντανοί μάρτυρες των κολαστηρίων του Αουσβιτς, του Μαιντάνεκ, του Μπιρκενάου. Αυτές οι εκδηλώσεις στέλνουν μηνύματα μνήμης και διδαχής. Οφείλουμε όλοι να επαγρυπνούμε γιατί όπως είπε ο Πρίμο Λέβι : “Το ολοκαύτωμα συνέβη και μπορεί να ξανασυμβεί”» δήλωσε ο κ. Βίκτωρ Ελιέζερ γ.γ. του Κεντρικού Συμβουλίου Εβραικών Κοινοτήτων στην Ελλάδα.

Παράλληλα τόνισε πως η προσπάθεια να διδαχθούν οι νέες γενιές για το ολοκαύτωμα αποτελεί «μια απάντηση στη ρητορική μίσους, μια απάντηση σε αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν την ανθρωπότητα στην πιο σκοτεινή της περίοδο».

Το μήνυμα ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε το ρατσισμό, τον αντισημιτισμό, τη μισαλλοδοξία και γενικά τα άκρα να φτάνουν σε τέτοιες καταστάσεις ώστε άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους» πέρασε η υφυπουργός Μετανάστευσης κ. Σέβη Βολουδάκη, που αναφέρθηκε και στην Εβραική κοινότητα των Χανίων για την οποία οι μνήμες ακόμα και τις ημέρες παραμένουν ζωντανές μέσα από τις διηγήσεις των φίλων, των ανθρώπων της διπλανής πόρτας των Εβραίων που έχασαν τη ζωή τους.

«Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των εκατομμυρίων που έχασαν τη ζωή τους από τις απίστευτες θηριωδίες των ναζιστών» δήλωσε ο βουλευτής κ. Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης προσθέτοντας πως « η αδιαφορία, η μισαλλοδοξία, το μίσος είναι κακοί οιονεί μιας κοινωνίας . Θα πρέπει αυτά να τα έχουμε στο μυαλό μας για να μην ξαναζήσουμε ποτέ παρόμοια περιστατικά».

Εκ των διοργανωτών ο αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκος Καλογερής μίλησε για το «συστηματικό και οργανωμένο σχέδιο των ναζί σε βάρος των εβραίων» το οποίο κράτησε πολλά χρόνια για αυτό και ο αριθμός των θυμάτων ήταν εξωπραγματικός που δείχνει ότι «τέτοιες ολοκληρωτικές κυβερνήσεις και μορφώματα δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη υπόσταση».