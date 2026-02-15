menu
14.4 C
Chania
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Εκδήλωση στα Χανιά: Το Ολοκαύτωμα δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί!

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Το ολοκαύτωμα, τα θύματα και οι θύτες του, δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστούν, τονίσθηκε μεταξύ άλλων το απόγευμα της Κυριακής στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου στην ετήσια εκδήλωσης για την: “Παγκόσμια ημέρα μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματος” που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης.

Πέρα από τους χαιρετισμούς και τις ομιλίες η όλη δράση διανθίστηκε και με μουσική από την Μίριαμ Καμερίνη και τον Άλαν Μπερν, με τραγούδια σχετικά με το ολοκαύτωμα.

Ανοίγοντας την εκδήλωση η κ. Βασιλική Γιακουμάκη πρόεδρος του Δ.Σ. της μη κερδοσκοπικής εταιρείας “Ετζ Χαγίμ” υπογράμμισε πως η 27η Ιανουαρίου είναι χαρακτηρισμένη ως παγκόσμια ημέρα για τα θύματα του ολοκαυτώματος και είναι συνδεδεμένη με την απελευθέρωση του Άουσβιτς από τον Κόκκινο Στρατό το 1945.

Ανάμεσα στους ομιλητές και ο κ. Χρήστος Φραδέλος, εκπαιδευτικός- θεολόγος στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων που μίλησε για την διδακτική αντιμετώπιση του “τραύματος” του ολοκαυτώματος. «Με προβληματίζει » εξήγησε «αυτό που είχε πει ένας Γερμανός Φιλόσοφος ο Τ. Αντόρνο: “Το να γράφεις ποίηση μετά το ολοκαύτωμα είναι βαρβαρότητα.” Δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ με αυτό. Η τέχνη, ο πολιτισμός , η διδασκαλία η δική μου τέχνη, είναι τρόποι να θεραπεύσουμε κάπως τις πληγές που άφησε ένα τέτοιο έγκλημα. Και όχι να αφεθούμε μοιρολατρικά στην αιμορραγία αυτού του τραύματος.»

Ειδικά σε ότι αφορά τη σχέση των νέων παιδιών με το ολοκαύτωμα ο κ. Φραδέλος παρατήρησε πως «υπάρχει ο κίνδυνος να φανεί σαν άλλο ένα κεφάλαιο της ιστορίας που θα τελειώσει και θα πάμε στο επόμενο. Πρέπει να εστιάσουμε στο τι δημιούργησε το ολοκαύτωμα και αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ξανασυμβεί! Να δώσουμε στα παιδιά τα εργαλεία εκείνα που να κάνουν τις συνδέσεις με το παρών».

Παράλληλα τόνισε πως η επαναλειτουργία της Συναγωγής τα τελευταία 25χρόνια και η επαφή των μαθητών με το θρησκευτικό χώρο συνέβαλλε στη διατήρηση της μνήμης στις νέες γενιές.

«Τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι για να μην παραχαραχτεί η μνήμη από τη λήθη. Σήμερα αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι η άγνοια και η λήθη, η παραχάραξη της ιστορίας ένα φαινόμενο που εντείνεται όσο οι διασωθέντες του ολοκαυτώματος μειώνονται, πεθαίνουν φεύγουν από κοντά μας οι ζωντανοί μάρτυρες των κολαστηρίων του Αουσβιτς, του Μαιντάνεκ, του Μπιρκενάου. Αυτές οι εκδηλώσεις στέλνουν μηνύματα μνήμης και διδαχής. Οφείλουμε όλοι να επαγρυπνούμε γιατί όπως είπε ο Πρίμο Λέβι : “Το ολοκαύτωμα συνέβη και μπορεί να ξανασυμβεί”» δήλωσε ο κ. Βίκτωρ Ελιέζερ γ.γ. του Κεντρικού Συμβουλίου Εβραικών Κοινοτήτων στην Ελλάδα.

Παράλληλα τόνισε πως η προσπάθεια να διδαχθούν οι νέες γενιές για το ολοκαύτωμα αποτελεί «μια απάντηση στη ρητορική μίσους, μια απάντηση σε αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν την ανθρωπότητα στην πιο σκοτεινή της περίοδο».

Το μήνυμα ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε το ρατσισμό, τον αντισημιτισμό, τη μισαλλοδοξία και γενικά τα άκρα να φτάνουν σε τέτοιες καταστάσεις ώστε άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους» πέρασε η υφυπουργός Μετανάστευσης κ. Σέβη Βολουδάκη, που αναφέρθηκε και στην Εβραική κοινότητα των Χανίων για την οποία οι μνήμες ακόμα και τις ημέρες παραμένουν ζωντανές μέσα από τις διηγήσεις των φίλων, των ανθρώπων της διπλανής πόρτας των Εβραίων που έχασαν τη ζωή τους.

«Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των εκατομμυρίων που έχασαν τη ζωή τους από τις απίστευτες θηριωδίες των ναζιστών» δήλωσε ο βουλευτής κ. Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης προσθέτοντας πως « η αδιαφορία, η μισαλλοδοξία, το μίσος είναι κακοί οιονεί μιας κοινωνίας . Θα πρέπει αυτά να τα έχουμε στο μυαλό μας για να μην ξαναζήσουμε ποτέ παρόμοια περιστατικά».

Εκ των διοργανωτών ο αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκος Καλογερής μίλησε για το «συστηματικό και οργανωμένο σχέδιο των ναζί σε βάρος των εβραίων» το οποίο κράτησε πολλά χρόνια για αυτό και ο αριθμός των θυμάτων ήταν εξωπραγματικός που δείχνει ότι «τέτοιες ολοκληρωτικές κυβερνήσεις και μορφώματα δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη υπόσταση».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum