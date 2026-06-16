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Τετάρτη, 17 Ιουνίου, 2026
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Εκδήλωση στα Χανιά: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα»

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
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Κάλεσμα στην εκδήλωση με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (17/6) στις 19:00, στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων (Νεώριο Μόρο) απηύθυναν σε συνέντευξη Τύπου μέλη της Ομάδας Χανίων του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης.
Την εκδήλωση οργανώνει η Ομάδα Χανίων με τα μέλη της να επισημαίνουν ότι η θεματολογία συνδυάζει το επιχειρείν, τη δημιουργική σκέψη με τον πολιτισμό.
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης, Ph.D, FBCS, CEng, CITP, ομότιμος καθηγητής Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίων της Βρετανίας. Είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας με πολυετή Ακαδημαϊκή και ερευνητική παρουσία στον χώρο της τεχνολογίας, της πληροφορικής και της καινοτομίας.
Επίσημη προσκεκλημένη της βραδιάς θα είναι η ERINI, η διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια με κρητικές ρίζες, μέλος της Ακαδημίας Grammy Awards και καθηγήτρια μουσικής επιχειρηματικότητας στο Berklee College of Music.
Σύμφωνα με τις διοργανώτριες, «η παρουσία δύο προσωπικοτήτων που διακρίνονται διεθνώς στους τομείς της επιστήμης και της τέχνης, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδήλωση, αναδεικνύοντας τη σημασία της γνώσης, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, ως θεμελιωδών αξιών για το μέλλον της επιχειρηματικότητας».
Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική στιγμή από την ERINI, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία που συνδυάζει τη γνώση, την έμπνευση και τον πολιτισμό.
Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, καλεί τα μέλη του τις γυναίκες επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες και κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

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