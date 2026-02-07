Εκδήλωση μνήμης στους Λάκκους: «Οι μάρτυρες του Μαουτχάουζεν»

1 από 2

Εκδήλωση τιµής και µνήµης στους µάρτυρες του Μαουτχάουζεν θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στις 10:30 π.µ., στον ιστορικό Ναό Αγίου Αντωνίου Λάκκων.

Την εκδήλωση διοργανώνουν οι Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο ∆ήµος Πλατανιά, σε συνεργασία µε την Ενορία Αγίου Αντωνίου Λάκκων, την Τοπική Κοινότητα Λάκκων, την Ένωση Απανταχού Λακκιωτών και το Κληροδότηµα Χατζηµιχάλη Γιάνναρη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «πρόκειται για το καθιερωµένο αφιέρωµα σε ένδειξη ισόβιας αναγνώρισης και ευγνωµοσύνης για τους 31 Λακκιώτες που, ξηµέρωµα της 10ης Φεβρουαρίου 1944, στη διάρκεια ολονύκτιας εφόδου από το ναζιστικό γερµανικό στρατό κατοχής σε χωριά της περιοχής και µετά από κύκλωση των Λάκκων, αποσπάστηκαν βίαια από τις οικογένειές τους και οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Μαουτχάουζεν της Αυστρίας, όπου 23 από αυτούς άφησαν, µαζί µε όλους όσοι µαρτύρησαν εκεί, την τελευταία τους πνοή».

Την κεντρική οµιλία θα πραγµατοποιήσει η ιατρός ∆ρ. Πηνελόπη Ντουντουλάκη, ποιήτρια και συγγραφέας του επτάτοµου έργου «Η Μνήµη και η Στάχτη», στο οποίο κατέγραψε µεταξύ άλλων και τις βιωµατικές αφηγήσεις επιζώντων Χανιωτών, οµήρων των ναζιστικών στρατοπέδων.

Στην εκδήλωση θα παραστεί και θα µιλήσει ο ∆ρ. Αριστοµένης Ι. Συγγελάκης, πανεπιστηµιακός και συγγραµµατέας του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιεκδίκησης των Οφειλών της Γερµανίας προς την Ελλάδα και µέλος της Ένωσης Θυµάτων Ολοκαυτώµατος του ∆ήµου Βιάννου.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο της ως άνω καθιερωµένης επετειακής εκδήλωσης και σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του κινηµατογράφου «Αττικόν» κο Γιάννη Μαζοκοπάκη, θα προβληθεί ξανά στα Χανιά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 µ.µ. η ταινία «MAUTHAUSEN».

«Πρόκειται για την εµβληµατική και βραβευµένη δηµιουργία των σκηνοθετών Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανιήλ, µε το κορυφαίο µουσικό αποτύπωµα του Μίκη Θεοδωράκη και µε απόδοση ποίησης – αδηµοσίευτου κειµένου του Ιάκωβου Καµπανέλλη, ερµηνεία Αρίσταρχου Παπαδανιήλ (φωνή) και Άρη Ζέρβα (τσέλο), γυρισµένη στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Μαουτχάουζεν (παραγωγή “Syllipsis”, 2023, διάρκεια προβολής 91’)», αναφέρεται στην ανακοίνωση ενώ τονίζεται ότι οι προβολές θα γίνουν παρουσία του σκηνοθέτη-ερµηνευτή Αρίσταρχου Παπαδανιήλ.

Σηµειώνεται ότι η ταινία «MAUTHAUSEN» έχει αποσπάσει τα βραβεία:

– Cannes Corporate Media & TV Awards (Γαλλία) 2025

– Austrian Filmfestival (Αυστρία) 2025

– Terres Travel Festival – Films & Creativity (Ισπανία) 2025

– Finisterra Brazil Film Art & Tourism Festival (Βραζιλία) 2025

– ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ναυπλίου «Γέφυρες» (Ελλάδα) 2025

– ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Κύπρου «Χρυσή Αφροδίτη» (Κύπρος) 2025

– ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Κορίνθου «Γέφυρες» (Ελλάδα) 2025

– ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Επιδαύρου (Ελλάδα) 2025

– ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» (Ελλάδα) 2025

– London Greek Film Festival (Ηνωµένο Βασίλειο) 2023

– Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων (Ελλάδα) 2023