Εκδήλωση μνήμης στον Λούλο Κεραμειών

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Δήμος Χανίων συνδιοργανώνουν εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για την 1η Μάχη της Επανάστασης του 1821 στην Κρήτη. Η Μάχη έλαβε χώρα στον Λούλο Κεραμειών στις 14 Ιουνίου του 1821, υπήρξε νικηφόρος και γέμισε θάρρος και αισιοδοξία τους Επαναστάτες για τη συνέχεια του Αγώνα.

Η Τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 10.30 π.μ. στο Μνημείο Ηρώων του ’21, στον Λούλο Κεραμειών. Για τα γεγονότα θα μιλήσει η Χανιώτισσα φιλόλογος, ιστορικός και συγγραφέας Στέλλα Αλιγιζάκη.