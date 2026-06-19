Εκδήλωση μνήμης στον Λούλο Κεραμειών

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Δήμος Χανίων συνδιοργανώνουν εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για την 1η Μάχη της Επανάστασης του 1821 στην Κρήτη. Η Μάχη έλαβε χώρα στον Λούλο Κεραμειών στις 14 Ιουνίου του 1821, υπήρξε νικηφόρος και γέμισε θάρρος και αισιοδοξία τους Επαναστάτες για τη συνέχεια του Αγώνα.
Η Τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 10.30 π.μ. στο Μνημείο Ηρώων του ’21, στον Λούλο Κεραμειών. Για τα γεγονότα θα μιλήσει η Χανιώτισσα φιλόλογος, ιστορικός και συγγραφέας Στέλλα Αλιγιζάκη.
Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Δήμος Χανίων συνδιοργανώνουν εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για την 1η Μάχη της Επανάστασης του 1821 στην Κρήτη. Η Μάχη έλαβε χώρα στον Λούλο Κεραμειών στις 14 Ιουνίου του 1821, υπήρξε νικηφόρος και γέμισε θάρρος και αισιοδοξία τους Επαναστάτες για τη συνέχεια του Αγώνα.
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