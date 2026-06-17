Εκδήλωση μνήμης στη Χρυσαυγή Βουκολιών

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Χρυσαυγής της Δ.Ε Βουκολιών, διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 11:00 π.μ., στο Μνημείο Πεσόντων Χρυσαυγής, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Επιμνημόσυνη δέηση, Χαιρετισμούς, Ομιλία για τα γεγονότα από τον Εμμανουήλ Ντινιεράκη, πρώην Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χρυσαυγής, Κατάθεση στεφάνων, Απόδοση ριζίτικου τραγουδιού από τη Ριζίτικη Παρέα Καλλιθέας.