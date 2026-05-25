Εκδήλωση μνήμης στα Ντουλιανά

Εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί όπως ανακοινώθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου στα Ντουλιανά.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Σύλλογος Ντουλιανών «το 1996, στην επέτειο των 100 ετων απο την Μεταπολιτευτική Επανάσταση, και τα γεγονότα που οδήγησαν στην Ένωση, έγιναν τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου στα Ντουλιανά, μαζί με μια εκδήλωση για την μνήμη και τον ρόλο των Κοτζαμπασάκηδων.

Σήμερα, 30 χρόνια μετά , οι εκδηλώσεις μνήμης επιστρέφουν επετειακά στα Ντουλιανά, καθώς η εμβάθυνση στα γεγονότα και η ιστορική έρευνα έχουν καταφέρει να αφυπνίσουν το ενδιαφέρον σημαντικού μέρος του τοπικού πληθυσμού.

Σας περιμένουμε το Σάββατο 30 Μαίου στα Ντουλιανά, στις 6 το απόγευμα σε μια εκδήλωση μνήμης αλλά και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα επετειακή παρουσίαση μέρους της συλλογής του ερευνητή -ιστορικού Ευτύχη Τζιρτζιλάκη.

Πρόγραμμα:

18:00 :Επιμνημόσυνος Δέηση και Κατάθεση στεφάνων-Ομιλία

19:00: Βιωματική ξενάγηση στον αγώνα των επαναστατών μέσα από τα όπλα της εποχής

Απο την συλλογή του Συλλέκτη Ιστορικού Τζιρτζιλάκη Ευτύχη με παράλληλη προβολή οπτικοακουστικού υλικού»