Εκδήλωση με τους «Παραμυθάδες εν πλω» στον Πύργο Αλικιανού

H Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Γεωργίου και Αρτεμισίας Καψωμένου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλικιανού και την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου, διοργανώνει στον Πύργο Αλικιανού εκδήλωση με τον τίτλο:

“Η Κρήτη θυμάται… και αφηγείται”. Αφήγηση από τους “παραμυθάδες εν πλωι”.

Συμμετέχουν: Δήμητρα Βαλαβάνη, Αγγελική Μπεμπλιδάκη, Νίκος Μπλαζάκης, Στέλλα Ροζάκη, Δέσποινα Τζιάκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026, ώρα 21.00. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό»