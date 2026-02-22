Εκδήλωση με θέμα την παραπληροφόρηση από το Πειραματικό Λύκειο Χανίων

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 οι junior ambassadors του Προγράμματος «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χανίων οργανώνουν εκδήλωση με θέμα την «Παραπληροφόρηση» στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Όπως ανακοινώθηκε «η εκδήλωση διαρκεί από τις 12.00 έως τις 14.00 και θα μας τιμήσει με την παρουσία της η κ. Αποστολάκη Τζίνα από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης. Η κ. Αποστολάκη θα αναφερθεί στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και κατόπιν οι μαθητές θα μιλήσουν για την παραπληρόφηση, τις ψευδείς και παραποιημένες ειδήσεις, θα παρουσιάσουν παραδείγματα και τρόπους προστασίας από την παραπληροφόρηση. Στην εκδήλωση μετέχει και το ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων με αφίσες που έχει δημιουργήσει για τις ψευδείς και παραποιημένες ειδήσεις»