Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 2025
Τοπικά

Εκδήλωση με θέμα: «Καινοτόμες εφαρμογές λίπανσης Ελιάς: Βιοδιεγέρτες»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
H Ακαδημία Ελιάς Terra Creta σε συνεργασία με την Yara Ελλάς, προσκαλεί ελαιοπαραγωγούς του νομού στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιεί στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 5:00 μ.μ. με θέμα:
«Καινοτόμες εφαρμογές λίπανσης Ελιάς: Βιοδιεγέρτες»

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι ομιλητές, στελέχη και επιστήμονες της Yara Ελλάς, θα αναλύσουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης βιοδιεγερτών με πιστοποίηση CE, τα βασικά κριτήρια για την επιλογή τους καθώς και σχήματα λίπανσης προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της δραστηριότητας και του οράματος της Ακαδημίας Ελιάς Terra Creta για την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής ελαιόλαδου, την συνεχή βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της ποσότητας, αλλά και την μείωση του κόστους παραγωγής.

Η δραστηριότητα της Ακαδημίας Ελιάς Terra Creta εμπλουτίζεται συνεχώς με εκπαιδευτικά προγράμματα προς τους παραγωγούς, ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών εργαλείων ευφυούς γεωργίας, Συμβολαιακή Γεωργία που διασφαλίζει τη συνεργασία για τη διάθεση του προϊόντος, bonus τιμής για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, όπως και πολλές άλλες παροχές προς τα μέλη της»

