Εκδήλωση για τους Χανιώτες εκτελεσμένους κομμουνιστές της Καισαριανής: Παράδειγμα ο αγώνας τους (φωτ. & video)

«Ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα για τις νεότερες γενιές…» κάπως έτσι περιγράφηκε ο ηρωισμός και η αυτοθυσία των 3 Χανιωτών κομμουνιστών που ήταν ανάμεσα στους 200 της Καισαριανής και που στήθηκαν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα την 1η Μαΐου του 1944, στην εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ το βράδυ της Κυριακής στο Μάλεμε.

Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους υπήρξε συγκίνηση και περηφάνια, για τους Θρασύβουλο Καλαφατάκη, Παναγιώτη Κορνάρο, Νίκο Μαριακάκη, ενώ τιμήθηκαν από το ΚΚΕ οι απόγονοι (εγγόνια, ανήψια) των τριών εκτελεσθέντων με τιμητική κάρτα. Εκτός από το φωτογραφικό υλικό παρουσιάστηκαν και οι επιστολές εν εκ των εκτελεσθέντων το Παναγιώτη Κορνάρου προς τους συγγενείς όλα τα χρόνια που παρέμενε στη φυλακή από τη Μεταξική δικτατορία μέχρι την εκτέλεση του.

«Μην ρωτάς… εγώ έκλαψα» δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Κορναράκης για το πως ένιωσε όταν είδε τις φωτογραφίες με τους εκτελεσμένους, ανιψιός του Παναγιώτη Κορνάρου που πήρε το όνομα του θείου του. «Ήταν να με βαπτίσουν Κωστάκη ήμουν 14 μηνών και την παραμονή που θα με βάπτιζαν έμαθε ο πατέρας μου ότι σκότωσαν τον αδελφό του και με βάπτισαν με το όνομα του» πρόσθεσε.

Μιλώντας για το θείο του επεσήμανε πως «ήταν από τους πρώτους μαθητές, την Τρίτη και την Πέμπτη δεν την πήγε στο σχολείο τον πέρασε απευθείας ο δάσκαλος, ήταν πρώτος στο Γυμνάσιο ,πρώτος στο Πανεπιστήμιο. Επειδή έγινε μια συγκέντρωση στο Πανεπιστήμιο που ήταν αρχηγός τον απέβαλαν αυτό». Στη συνέχεια έγινε δημοσιογράφος στο “Ριζοσπάστη” συνελήφθη από τα όργανα τη δικτατορίας Μεταξά και παραδόθηκε έπειτα στους Γερμανούς.

«Μετά τον πόλεμο οι μεγάλοι άνθρωποι, οι καθηγητές στο σχολείο που τον ήξεραν μου έλεγαν ότι τέτοιο κεφάλαιο δεν ξαναβγαίνει στην Ελλάδα. “Χαρά στην οικογένεια, στο χωριό σας στην Ελλάδα αν ζούσε ο άνθρωπος αυτός”, αυτό μου ανέφεραν» κατέληξε ο κ. Κορναράκης.

Έπειτα ο Θρασύβουλος Μαράκης, εγγονός του Θρασύβουλου Καλαφατάκη σημείωσε για τη φωτογραφία που απεικονίζεται ο παππούς του. «Τον αναγνωρίσαμε , τον δείξαμε σε μια γιαγιά 95 ετών που είναι εν ζωή και είπε ότι είναι αυτός. Είναι η στιγμή που πάνε για εκτέλεση και τραγουδάνε. Και το βράδυ πριν εκτελεστούν βγήκαν πρώτοι στο χορό. Πήγαν όλοι με το κεφάλι ψηλά, δεν ντρέπονταν» τόνισε.

«Τιμάμε σήμερα τους Κρητικούς, Χανιώτες εκτελεσμένους στην Καισαριανή. Και οι 3 ήταν κρατούμενοι από την εποχή του Μεταξά ,είχαν πάρει μέρος στο κίνημα του ΄38 που ήταν παλλαϊκή εξέγερση του Χανιώτικου λαού και παρότι ζήτησαν να πάνε να πολεμήσουν στην εισβολή των Ιταλών, η κυβέρνηση του Μεταξά τους παρέδωσε στους Γερμανούς» υπογράμμισε ο κ. Αλέκος Μαρινάκης, επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο ίδιος επισήμανε πως οι 200 κομμουνιστές «πήγαν με ανάστημα ψηλά, με τη γροθιά ψηλά » και πρόσθεσε ότι «δυστυχώς γίνεται μια προπάθεια εξίσωσης ναζισμού και φασισμού με το κομμουνισμό από την Ε.Ε. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να μην περάσει και θα παλέψουμε για τις Γερμανικές αποζημιώσεις για τα τερατουργήματα που έκαναν στον τόπο μας, για το κατοχικό δάνειο».

ΑΠΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ- ΣΥΜΒΟΛΑ ΗΡΩΙΣΜΟΥ

Την κεντρική ομιλία έκανε ο κ. Γιώργος Κορναράκης μέλος του ΚΚΕ. Ανέφερε για τους 200 ότι ήταν «απλοί άνθρωποι της δουλειάς, οικοδόμοι, αγρότες, διανοούμενοι, μαθητές, που έγιναν σύμβολα ηρωισμού και αυτοθυσίας. Είχαν οικογένειες, παιδιά, φίλους. Ήταν άνθρωποι που δήλωσαν παρών στον κάλεσμα της εποχής τους. Ήταν κομμουνιστές γαλουχημένοι σε μεγάλες ταξικές μάχες του Μεσοπολέμου. Στην πλειονότητά τους Ακροναυπλιώτες, που τους παρέδωσε το αστικό κράτος – όντας από τη μεταξική δικτατορία φυλακισμένοι – στους κατακτητές.Διακόσιοι πρωτοπόροι κομμουνιστές, αγωνιστές του λαού μας, πάλευαν με τον θάνατο, τραγουδώντας. Η πλειονότητα των 200 είχαν χρόνια φυλακής στην πλάτη τους. Εξόριστοι από τη δικτατορία του Μεταξά στην Ανάφη, στην Κίμωλο και αλλού, οι οποίοι στη συνέχεια οδηγήθηκαν στις φυλακές της Ακροναυπλίας, στην Λάρισα, στο Χαιδάρι. Παρά τις στερήσεις, τις κακουχίες, τους βασανισμούς, οι κομμουνιστές κρατούμενοι διεκδίκησαν και μέσα στη φυλακή το δικαίωμά τους στη ζωή. Οι Ομάδες Συμβίωσης, αλλά και η Κομματική Επιτροπή της Ακροναυπλίας, που πέρα από την καθημερινότητα του στρατοπέδου ασχολούνταν ιδιαίτερα με την κομματική διαπαιδαγώγηση, τη σφυρηλάτηση της κομματικότητας, συνέβαλαν αποφασιστικά να σταθούν οι κρατούμενοι ορθοί στις επιθέσεις της δικτατορίας, στην προσπάθειά της να αποσπάσει δηλώσεις.

Η οργάνωση, η ενότητα, η πειθαρχία, η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη, τα μαρξιστικά μαθήματα, οι διαλέξεις, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν κάτω από τη μύτη των φρουρών, ήταν τα δικά τους “όπλα”. να σταθούν όρθιοι και αλύγιστοι.»

Στη συνέχεια μίλησε για όλους αυτούς που κα σήμερα «μας μιλάνε για τα συμφέροντα της Ελλάδας και το παίζουν πατριώτες. Πατριωτισμός είναι να παλεύεις για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Υπάρχουν δύο Ελλάδες και σήμερα και τότε. Τότε είχαμε και την Ελλάδα των δοσιλόγων, των μαυραγοριτών, των συνεργατών των Ναζί. Σήμερα υπάρχουν οι ιδεολογικοί πολιτικοί τους απόγονοι που εχθρεύονται το εργατικό-λαϊκό κίνημα, που χτυπάνε αγωνιστές, όπως έκαναν στην επίθεση απέναντι στα μέλη της ΚΝΕ το καλοκαίρι.Κάθονται όμως σούζα στα μεγάλα αφεντικά, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Στηρίζουν το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, την εμπλοκή στο ΝΑΤΟ. Μπροστά στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, που παλεύει για το δικό του κράτος, για να αποτινάξει την κατοχή από τα εδάφη του, επιτίθονται στην αλληλεγγύη που δείχνει ο ελληνικός λαός, είτε απροκάλυπτα, είτε με πιο ύπουλο τρόπο λέγοντας ότι δεν λέμε τίποτα για την Κύπρο. Λες και δεν ξέρουμε ποιος παρέδωσε την Κύπρο, ποιος την ξεπούλησε στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Ν.Α Μεσόγειο.»

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ

Στην ομιλία το ο κ. Κορναράκης ανέφερε: «Πριν από 15 μέρες, ο χρόνος πάγωσε. Εμφανίστηκαν μετά από 82 χρόνια αυτές οι φωτογραφίες, Φωτογραφίες που «προσωποποιούν» τους συντρόφους μας. Τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή.Όλα όσα έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει κι έχουμε γράψει για αυτούς, αποκτούν πλέον άλλη διάσταση… Τους βλέπουμε να περπατούν με τα καλά τους ρούχα προς τον θάνατο «δίχως να σκοντάψουν»…

Σχεδόν ακούμε την ανάσα τους… Τους διακρίνουμε στημένους μπροστά στον τοίχο της Καισαριανής – εκείνον τον τοίχο που κάθε χρόνο γεμίζουμε γαρύφαλλα… Διαβάζουμε την κίνηση των σωμάτων τους… Σηκώνουν τα χέρια τους, σαν να χαιρετάνε, ένας υψώνει τη γροθιά του…

Αψηφούν τον θάνατο, δεν τρομάζουν, φτύνουν κατάμουτρα τα ναζιστικά σκυλιά.

Κοιτάνε το εκτελεστικό απόσπασμα στα μάτια με βλέμμα καθάριο και περήφανο όπως κοιτάει ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης την κάμερα του εκτελεστή του.

Πάνε προς τον θάνατο τραγουδώντας, το βράδυ πριν την εκτέλεση τους δεν κοιμούνται, δεν τους παίρνει από κάτω. Στήνουν το γλέντι που έχει γίνει η ιεροτελεστία τους πριν από κάθε εκτέλεση.

Μόνο που αυτή την φορά δεν θα χορέψουν ούτε 10, ούτε 20 αλλά 200. Πρώτος το πεντοζάλι θα σύρει ο Παναγιώτης Κορνάρος.

Δεν φοβούνται, “…Οταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ…” γράφει ο Μήτσος Ρεμπούτσικας

Η θυσία των 200 σήκωσε τον λαό μας ένα μπόι ψηλότερα! Το ίδιο αισθανόμαστε εντονότερα όλοι εδώ και δύο εβδομάδες: Μόνο περηφάνια και δέος για αυτούς που στάθηκαν ορθοί μπροστά στο απόσπασμα, κερδίζοντας «το μεγάλο παιχνίδι για τον άνθρωπο».

Και η απάντηση στο ερώτημα «μα τι άνθρωποι ήταν αυτοί» βρίσκεται μπροστά μας. Δίπλα στα ονόματα, υπάρχει πλέον και το πρόσωπό τους… Ήταν οι άνθρωποι της εποχής τους.

Απλοί άνθρωποι της δουλειάς, οικοδόμοι, αγρότες, διανοούμενοι, μαθητές, που έγιναν σύμβολα ηρωισμού και αυτοθυσίας. Είχαν οικογένειες, παιδιά, φίλους. Ήταν άνθρωποι που δήλωσαν παρών στον κάλεσμα της εποχής τους.

Μα κάθε εποχή γεννά το δικό της ηρωισμό, από όσους πάνε κόντρα στο ρεύμα, όσους επιμένουν να βγάζουν συμπεράσματα από την ιστορία, δεν υποτάσσονται στο “δεν αλλάζει τίποτα”, παλεύουν για να αλλάξουν τα πάντα.

Έτσι, οι 200 δεν ήταν μονάδες, αλλά ηγέτες, συνδικαλιστές εργάτες, που γεννήθηκαν μέσα στον λαό.

Κάθε λεπτομέρεια του βιογραφικού τους, κάθε σπιθαμή της ιστορίας τους είναι μια σελίδα της πάλης του Κόμματός μας.

Ήταν κομμουνιστές γαλουχημένοι σε μεγάλες ταξικές μάχες του Μεσοπολέμου. Στην πλειονότητά τους Ακροναυπλιώτες, που τους παρέδωσε το αστικό κράτος – όντας από τη μεταξική δικτατορία φυλακισμένοι – στους κατακτητές.

Διακόσιοι πρωτοπόροι κομμουνιστές, αγωνιστές του λαού μας, πάλευαν με τον θάνατο, τραγουδώντας.

Έπεσαν ως τον τελευταίο με το κεφάλι ψηλά.

Και ύστερα στη διαδρομή προς το νεκροταφείο, το αίμα έτρεχε ποτάμι στους δρόμους της Καισαριανής.

Χάραζε σε όλη τη διαδρομή μια κόκκινη, αιμάτινη γραμμή!

Αυτή η ισχυρή γραμμή, χαραγμένη με το αίμα και τους αγώνες ήταν και παραμένει το όριο που ξεχωρίζει δύο διαφορετικούς κόσμους.

Τον κόσμο της εκμετάλλευσης, τον καπιταλισμό, που γεννά τον φασισμό και τον πόλεμο που δεν διστάζει μπροστά σε κανένα έγκλημα για το κέρδος.

Αυτός που μας καλεί να γίνουμε κρέας στα κανόνια τους στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους τους για να ξαναμοιράσουν τον κόσμο.

Αυτός που σε περίοδο ιμπεριαλιστικής ειρήνης δολοφονεί 57 ανθρώπους στα Τέμπη, που αφήνει τα παιδιά των εργατριών στην Βιολάντα χωρίς μανάδες

Και από την άλλη, έχουμε τον κόσμο που παλεύει για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες, δίχως πόλεμο και εκμεταλλευτές, δίνοντας ακόμα και τη ζωή του για να υπερασπίσει το δίκιο.

Αυτό είναι το ίχνος, της ανειρήνευτης πάλης ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις.

Ποτέ και πουθενά τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, του λαού, δεν είχαν τίποτε το κοινό με τα συμφέροντα της αστικής τάξης, του κεφαλαίου.

Και κάθε παραβίαση αυτής της κόκκινης γραμμής που χωρίζει τα συμφέροντά τους, είναι πάντα σε βάρος του λαού.

Αυτό φάνηκε και την περίοδο της Κατοχής, αφού δε στάθηκαν όλοι στην ίδια πλευρά.

Ήδη από τα προηγούμενα χρόνια, με τη δικτατορία του Μεταξά, πολλοί κομμουνιστές βρίσκονταν φυλακισμένοι.

Η πλειονότητα των 200 είχαν χρόνια φυλακής στην πλάτη τους. Εξόριστοι από τη δικτατορία του Μεταξά στην Ανάφη, στην Κίμωλο και αλλού, οι οποίοι στη συνέχεια οδηγήθηκαν στις φυλακές της Ακροναυπλίας, στην Λάρισα, στο Χαιδάρι.

Παρά τις στερήσεις, τις κακουχίες, τους βασανισμούς, οι κομμουνιστές κρατούμενοι διεκδίκησαν και μέσα στη φυλακή το δικαίωμά τους στη ζωή.

Οι Ομάδες Συμβίωσης, αλλά και η Κομματική Επιτροπή της Ακροναυπλίας, που πέρα από την καθημερινότητα του στρατοπέδου ασχολούνταν ιδιαίτερα με την κομματική διαπαιδαγώγηση, τη σφυρηλάτηση της κομματικότητας, συνέβαλαν αποφασιστικά να σταθούν οι κρατούμενοι ορθοί στις επιθέσεις της δικτατορίας, στην προσπάθειά της να αποσπάσει δηλώσεις.

Η οργάνωση, η ενότητα, η πειθαρχία, η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη, τα μαρξιστικά μαθήματα, οι διαλέξεις, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν κάτω από τη μύτη των φρουρών, ήταν τα δικά τους «όπλα» να σταθούν όρθιοι και αλύγιστοι.

Απαίτησαν να σταλούν να πολεμήσουν στο μέτωπο, αλλά η κυβέρνηση του βενιζελικού Τσουδερού τους παρέδωσε σιδεροδέσμιους στους κατακτητές.

Εξάλλου με το Ιδιώνυμο του Βενιζέλου, είχαν φυλακιστεί και από τον Δικτάτορα Μεταξά.

Την ίδια ώρα, το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας είτε έφυγε στο εξωτερικό είτε συνεργάστηκε με τους ναζί.

Αποκαλύφθηκε ακόμα μια φορά, ότι ακόμη και σε δύσκολες ή κρίσιμες στιγμές της Ιστορίας, δεν μπορεί να υπάρχει καμία “εθνική ενότητα”.

Μας μιλάνε για τα συμφέροντα της Ελλάδας και το παίζουν πατριώτες. Πατριωτισμός είναι να παλεύεις για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Υπάρχουν δύο Ελλάδες και σήμερα και τότε.

Τότε είχαμε και την Ελλάδα των δοσιλόγων, των μαυραγοριτών, των συνεργατών των ΝΑΖΙ.

Σήμερα υπάρχουν οι ιδεολογικοί πολιτικοί τους απόγονοι που εχθρεύονται το εργατικό-λαϊκό κίνημα, που χτυπάνε αγωνιστές, όπως έκαναν στην επίθεση απέναντι στα μέλη της ΚΝΕ το καλοκαίρι.

Κάθονται όμως σούζα στα μεγάλα αφεντικά, στους επιχειρηματικούς ομίλους.

Στηρίζουν το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, την εμπλοκή στο ΝΑΤΟ.

Μπροστά στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, που παλεύει για το δικό του κράτος, για να αποτινάξει την κατοχή από τα εδάφη του, επιτίθονται στην αλληλεγγύη που δείχνει ο ελληνικός λαός, είτε απροκάλυπτα, είτε με πιο ύπουλο τρόπο λέγοντας ότι δεν λέμε τίποτα για την Κύπρο. Λες και δεν ξέρουμε ποιος παρέδωσε την Κύπρο, ποιος την ξεπούλησε στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Ν.Α Μεσόγειο.

Έχουν βγει διάφοροι πολιτικοί, ιστορικοί και δημοσιογράφοι και όπως και για το παρόν προσπαθούν να μας πουν τα πράγματα διαφορετικά απ΄ ότι τα ζούμε. Αυτοί είναι γνωστοί παραμυθάδες αλλά δεν λένε πότε ότι το παραμύθι τους έχει και δράκο.

Την πρωτομαγιά του 44 ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος έχει πάρει ήδη άλλη τροπή. Ο Κόκκινος Στρατός με τη νίκη στο Στάλινγκραντ έχει περάσει στην αντεπίθεση. Οι ναζί έβλεπαν ότι η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινούσε, όμως ως κομμάτι του συστήματος, δεν ξεχνούσαν ποιος είναι ο ταξικός αντίπαλος.

Κατά την διάρκεια λοιπόν της κατοχής και μετά την συνθηκολόγηση της φασιστικής Ιταλίας το κουμάντο στην Ελλάδα το ανέλαβαν επιχειρησιακά εξ ολοκλήρου τα Ες Ες.

Το Στρατόπεδο του Χαϊδαρίου δεν ήταν απλά μια φυλακή ομήρων, για τους ναζί ήταν κάτι περισσότερο. Αντιπροσώπευε τη λυσσασμένη μάχη για το ποιος θα κερδίσει τη συνείδηση. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Θέμου Κορνάρου, στο «Στρατόπεδο Χαϊδαρίου», που πρωτοκυκλοφόρησε το 1945 και μπορείτε να το προμηθευτείτε και στο βιβλιοπωλείο της σημερινής εκδήλωσης.

Από το στρατόπεδο Χαιδαρίου εκτελέστηκαν συνολικά 750 πολιτικοί κρατούμενοι, οι περισσότεροι από την περίοδο του Μεταξά, στην συντριπτική τους πλειοψηφία κομμουνιστές, μέλη και στελέχη του ΚΚΕ.

Τους χρησιμοποίησαν ουσιαστικά ως δεξαμενή για αντίποινα στις αντιστασιακές δράσεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Εκτελούσαν δηλαδή φυλακισμένους με τις ίδιες ιδέες των πραγματικών αντιπάλων τους στις πόλεις και στην ύπαιθρο, τους κομμουνιστές.

Ο στόχος τους ήταν να αντιμετωπιστεί το ΚΚΕ και το μεγάλο του κύρος στον λαό. Να τρομοκρατήσουν και να καθαρίσουν το έδαφος για την επόμενη μέρα.

Γιατί και η επόμενη μέρα στην Ελλάδα προετοιμαζόταν για αυτούς που ήδη είχαν δουλέψει με το ένα ή τον άλλο τρόπο με τον κατακτητή ή τους είχαν αφήσει στην ησυχία του με την απουσία τους.

Εμείς εδώ στα Χανιά το γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν είναι τυχαίο ότι τα ναζιστικά στρατεύματα έμειναν και μετά την ουσιαστική τους ήττα στην Ελλάδα. Εκείνη την περίοδο έγινε και η ιστορική μάχη της Παναγιάς.

Οι βρετανοί προτίμησαν να διατηρούν υπόδουλο τον Νομό Χανίων στους Γερμανούς, αντί να προχωρήσουν στη διάλυσή των δυνάμεών τους με τη συνεργασία του ΕΛΑΣ.

Οι 200 της Καισαριανής λοιπόν εκτελέστηκαν ως αντίποινα για το επιτυχημένο χτύπημα του ΕΛΑΣ στους Μολάους που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Γερμανού Στρατηγού Φραντς Κρεχ και των τριών συνοδών του.

Η διαταγή των ναζί ήταν ξεκάθαρη και έλεγε:

«Ως αντίποινα για τον θάνατο του Στρατηγού απεφασίσθη:

Η εκτέλεσις 200 κομμουνιστών την ημέρα της 1-5-1944.

Ο τυφεκισμός όλων των ανδρών τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα στον δρόμο από τους Μολάους προς την Σπάρτη.

Παράλληλα είχαμε τους πάντα πρόθυμος ταγματασφαλίτες, στην περίπτωση αυτή την ομάδα του Παπαδόγγονα οι οποίοι εκτέλεσαν άλλους 100 κομμουνιστές.

Έτσι έχουν τα πράγματα…

Αυτά τα επισημαίνουμε στα διάφορα παπαγαλάκια του συστήματος που είτε απροκάλυπτα είτε με το μανδύα της προόδου και προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι 200 της Καισαριανής ήταν γενικά και αόριστα «πατριώτες», «αντιστασιακοί» και άλλα διάφορα.

Επιχειρούν να τους μετατρέψουν σε κάποια “αβλαβή εικονίσματα”. Όμως δεν θα τους περάσει!

Προσβάλουν τους νεκρούς, αποσυνδέοντας την θυσία τους από το σκοπό τους. Γιατί οι 200 δεν ήταν γενικά αντιστασιακοί, δεν ήταν γενικά πατριώτες, έδιναν νόημα και περιεχόμενο σε αυτή τους τη δράση.

Ήταν κομμουνιστές για αυτό η αντίστασή τους και ο πατριωτισμός τους ξεκινούσε πολύ πριν την επιβολή της ναζιστικής κατοχής.

Ήδη προπολεμικά πάλευαν για τις λαϊκές ελευθερίες, για τα εργατικά δικαιώματα, για το δικαίωμα του λαού σε μία καλύτερη ζωή. Αυτό ήταν το «έγκλημα» τους, γιατί για την αστική τάξη η αφύπνιση του λαού είναι θανάσιμο αμάρτημα. Είτε λοιπόν με στην αστική δημοκρατία είτε στην δικτατορία τους οι κομμουνιστές βρίσκονταν και βρίσκονται διαρκώς στο στόχαστρο τους

Οι κομμουνιστές εκείνη την εποχή είτε από τις φυλακές είτε στα πεδία των μαχών έδιναν την ζωή τους για μια Ελλάδα όπου κουμάντο θα κάνει ο λαός.

Στις αθλιότητες περί «όλων των Ελλήνων» που αντιστάθηκαν στους κατακτητές, και ότι δήθεν αυτό αποτυπώνεται στις φωτογραφίες, θυμίζουμε απλά ότι Έλληνες ήταν αυτοί που παρέδωσαν στους ναζί τους κομμουνιστές που εκτελέστηκαν.

Η δημοσίευση των φωτογραφιών έπεσε βαριά σε ακροδεξιούς, διάφορα φασιστοειδή και θιασώτες της θεωρίας των «δύο άκρων», όπως οι γραφικοί Τζήμερος και Βούλτεψη, ο Αδωνις Γεωργιάδης και ο γνωστός «βόθρος» Στάθης Καλύβας. Έχουν πάρει σβάρνα όλα τα κανάλια προσπαθώντας να κάνουν το άσπρο μαύρο. Βέβαια τους καταλαβαίνουμε, δεν έχουν ούτε πρόκειται να βρουν αντίστοιχες φωτογραφίες, βλέπετε οι κουκούλες των δοσίλογων της εποχής δεν έδιναν την δυνατότητα για καλά πλάνα. Αλλά και όσοι θεωρητικά προσπάθησαν να οργανώσουν αντίσταση όπως ο Ζέρβας το έκαναν για τον ήχο των βρετανικών λιρών που τόσο αγαπούσαν και ουσιαστικά τα χτυπήματα που έκαναν στο τέλος ήταν ενάντια στον ΕΛΑΣ.

Βέβαια υπάρχουν φωτογραφίες διαφόρων από αυτούς οι οποίοι ήταν πρωτοπόροι στην δίωξη των 200 και των συντρόφων τους όπως ο Μανιαδάκης ο οποίος έκανε καριέρα και με τον Μεταξά, και τον Τσουδερό και τον Καραμανλή ως Υπουργός, ο Μπουραντάς τον οποίον τον έκαναν και αρχηγό πυροσβεστική στο μετεμφυλιακό κράτος αλλά δεν τους σηκώνει το κλίμα για να τους προβάλλουν.

Έρχεται λοιπόν και ο ημιεπίσημος προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης της ΝΔ η “Ομάδα Αλήθειας” την οποία θα τους προτείναμε να την μετονομάσουν σε Ομάδα Αλητείας και πάει να τα ισοπεδώσει όλα λέγοντας ότι «είμαστε περήφανοι για τον πατριωτισμό των Ελλήνων που στάθηκαν απέναντι στους Γερμανούς κατακτητές -οι οποίοι δεν ήταν μόνο κομμουνιστές, όπως θέλει να μας πείσει η αριστερή προπαγάνδα. Η ιστορία δεν παραχαράσσεται».

Αυτά τα φυντάνια που αναπαράγουν ό,τι πιο σκοτεινό, αντικομμουνιστικό, ανιστόρητο έχουν σκεφτεί οι κατά καιρούς οι διάφοροι αντιδραστικοί κύκλοι. Και απ ότι φάνηκε τους πληρώνει και από την τσέπη του ο ελληνικός λαός χωρίς να το γνωρίζει.

Αυτοί λοιπόν κατάφεραν σε τρεις γραμμές να μην πουν τους ναζί ΝΑΖΙ και τους κομμουνιστές ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ. Φυσικά δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο άθλιο από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της ΝΔ. Το γεγονός ότι η μανία να κατοχυρωθεί στον δημόσιο λόγο ότι «δεν ήταν όλοι κομμουνιστές» δεν αφορά μόνο την «ομάδα αλήθειας» αλλά και κάτι άλλα ανθρωπάκια που μιλάνε στο όνομα της «αριστεράς», της «αντίστασης» κ.λπ. δεν είναι τυχαίο. Από την άλλη κάποια ορφανά του Χίτλερ δεν έχασαν χρόνο, βγήκαν από τους υπονόμους που ζούνε και έτρεξαν να σπάσουν το μνημείο στην Καισαριανή. Τους λέμε ότι τσάμπα ο κόπος τους, το μόνο που καταφέρνουν είναι να μας πεισμώνουν και άλλο και να μας πείθουν για τη δίκιο και την αναγκαιότητα του αγώνα μας. Το μνημείο θα αποκατασταθεί άμεσα και όλοι θα συμβάλλουμε για αυτό από το υστέρημα μας. Η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας είναι όρος, για να βγάζουμε συμπεράσματα από την Ιστορία. Τους λέμε λοιπόν ότι οι φωτογραφίες ανήκουν στον λαό! Η θέση τους δεν είναι στο εμπόριο και σε δημοπρασίες με αβέβαιη κατάληξη ή σε ιδιωτικές συλλογές. Είναι κομμάτι της ιστορίας του λαού, είναι ένα συγκλονιστικό τεκμήριο των ηρωικών αγώνων και θυσιών του και γι’ αυτό πρέπει άμεσα να εξασφαλιστεί ότι θα αποδοθούν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στο Δήμο Χαϊδαρίου και στο ηρωικό ΚΚΕ, αιμοδότη της ΕΑΜικής αντίστασης, νου, καρδιά και οργανωτή της πάλης για να βρουν δικαίωση οι θυσίες του λαού μας. Γιατί η ηρωική ιστορία του λαού μας δεν είναι υποσημείωση στα βιβλία, είναι μια ζωντανή παρακαταθήκη αγώνων που συνεχίζεται!

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Φίλες και φίλοι Είναι τελικά πολύ διαφορετικός ο κόσμος σήμερα ή στην ουσία του είναι ίδιος; Στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο η ναζιστική Γερμανία μαζί με τους συμμάχους της ήθελε να ξαναμοιραστεί η τράπουλα, να δημιουργήσει τις δικές της αποικίες αλλά το βασικότερο ήταν να αποκτήσει λεγόμενο ζωτικό χώρο στα ανατολικά της, να αποκτήσει πρόσβαση στους σιτοβολώνες της Σοβιετικής Ουκρανίας και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Σοβιετικής Ένωσης. Ταυτόχρονα στο ιδεολογικό-πολιτικό επίπεδο ήθελε να διαλύσει το πρώτο εργατικό κράτος στον κόσμο και να εξαφανίσει την κομμουνιστική ιδεολογία και πράξη.

Σήμερα βλέπουμε την μάχη γιγάντων που γίνεται ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά μπλοκ σε όλο τον κόσμο. Οι ΗΠΑ βλέποντας ότι η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της απειλείται από λεγόμενο ευρασιατικό μπλοκ, με επικεφαλής την Κίνα, τροφοδοτεί, στηρίζει ή συμμετέχει ενεργά μια σειρά από πολεμικές εστίες σε όλη την υδρόγειο. Θέλουν τον δικό τους ζωτικό χώρο στην κεντρική και λατινική Αμερική, με τις γνωστές μαφιόζικες τακτικές όπως την απαγωγή του Μαδούρο, τις απειλές στον ηρωικό λαό της Κούβας.

Δεν διστάζει να απειλεί ακόμα και παραδοσιακούς συμμάχους της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όπως η Δανία στην περίπτωση της Γροιλανδίας ή ο Καναδάς. Στόχος είναι η πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής αλλά και τα νέα θαλάσσια περάσματα που δημιουργούνται με το λιώσιμο των πάγων.

Αντίστοιχα βλέπουμε εδώ και χρόνια να μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία για να μπορέσουν οι μεν ή οι δε ή τελικά και οι δύο ταυτόχρονα να εκμεταλλευτούν τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας με τον Ουκρανικό και τον Ρωσικό λαό να πληρώνουν το τίμημα με το αίμα τους και τους ευρωπαϊκούς λαούς να πληρώνουν το μάρμαρο της ακρίβειας και των μέτρων καταστολής.

Ζούμε πρωτόγνωρες εξελίξεις με την ολοκληρωτική μετατροπή του ΟΗΕ σε διακοσμητικό παράγοντα πράγμα που ξεκίνησε μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού σε μία σειρά χώρες στην Ανατολική Ευρώπη και την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Νέα μορφώματα όπως το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ αναλαμβάνουν τον ρόλο του χωροφύλακα σε διάφορες γωνιές της Γης. Για παράδειγμα στην Παλαιστίνη έχουν ήδη ετοιμάσει τα συμβόλαια για την μετατροπή της λωρίδας της Γάζας σε ριβιέρα, πάνω στα πτώματα χιλιάδων παιδιών. Πρώτη και όπως πάντα πρόθυμη είναι και η ελληνική κυβέρνηση της ΝΔ η οποία στέλνει στρατεύματα, πλοία και πολεμικό υλικό σε όλα τα πολεμικά μέτωπα.

Δεν έχει διαφορά τελικά ο κόσμος των «Σερπιέρηδων» και των «Μποδοσάκηδων» τότε, με αυτόν των μετόχων και «CEO» σήμερα.

Οι μαυραγορίτες του τότε έχουν γίνει οι μεγαλέμποροι και οι βιομήχανοι του σήμερα, παίρνουν για κομμάτι ψωμί την πρώτη ύλη από τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους και την πουλάνε χρυσάφι στο ράφι. Δεν διαφέρουν πολύ από τότε οι «νέες» και «σύγχρονες» μέθοδοι του να δουλεύει κανείς 13 ώρες τη μέρα και να μην βγάζει τον μήνα, να πεθαίνει σαν σκλάβος και σαν κυνηγημένος, κάτω από τις βόμβες των καπιταλιστών, κάτω από τις καρίνες των λιμενικών, μέσα στα μπισκοτάδικα των «καλών» αφεντικών, στους σιδηρόδρομους του «πάμε κι όπου βγει» για τα κέρδη των καπιταλιστών. Την ίδια πρακτική των Ναζί που έδινε ζεστό χρήμα, εργολαβίες και εξουσία στους διάφορους αστούς της κατοχή ακολουθεί και η αμερικάνικη Βάση στην πόλη μας, προσπαθεί να εξαγοράσει συνειδήσεις με τον λεγόμενο στρατιωτικό-πολεμικό τουρισμό φέρνοντας του φονιάδες των λαών της περιοχής για ξεκούραση στην περιοχή μας. Οι ίδιοι που βάφουν σχολεία και εκκλησίες κατά καιρούς είναι και αυτοί που βομβαρδίζουν σχολεία και νοσοκομεία σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Είναι οι ίδιο που έχουν την ευθύνη για τον βομβαρδισμό του δημοτικού σχολείου χθες στο Ιράν και τον θάνατο 148 κοριτσιών.

Η ιστορία των 200 της Καισαριανής δείχνει την ηθική ανωτερότητα των κομμουνιστών, πρέπει να πιστεύεις σε πολύ υψηλά ιδανικά για να μπορείς να έχεις μια τέτοια στάση μπροστά στον θάνατο. Να συνειδητοποιήσεις όπως έγραφε και ο Νίκος Μαριακάκης στο τελευταίο του σημείωμα ότι είναι καλύτερο να πεθάνει κανείς στον αγώνα για την λευτεριά παρά να ζει σαν σκλάβος… Οι σκοποί για τους οποίους πάλεψαν, για μια Ελλάδα που ο λαός θα είναι αφέντης στον τόπο του, παραμένουν επίκαιροι στο σήμερα. Συνέχεια του αγώνα τους, είναι και η τρίχρονη εποποιία του ΔΣΕ, που η αστική τάξη κινδύνεψε όσο ποτέ. Αυτό θέλουν να σβήσουν, την ιστορική αλήθεια. Σε πείσμα τους η ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ θα προχωρήσει άμεσα σε στήσιμο μνημείου στον Κλαδισό, θα κάνουμε το καθήκον μας ώστε να διαδοθεί η ιστορία. Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Φίλοι και φίλες, oι εκτελεσμένοι της Καισαριανής αρνήθηκαν να υπογράψουν δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ με τίμημα την ίδια τους τη ζωή. Δεν τους πέρασε τότε και δεν θα τους περάσει ούτε σήμερα 82 χρόνια μετά τον ηρωικό θάνατο τους να υπογράψουν δήλωση ότι «δεν είναι κομμουνιστές»! Θα φροντίσουμε εμείς για αυτό! Δεν το βάζουμε κάτω! Υπάρχει ελπίδα! Η συνείδηση αλλάζει! Οι 200 δεν υποτάχτηκαν στον αρνητικό συσχετισμό, μας δείχνουν τον δρόμο για το τί στάση πρέπει να κρατήσουν οι κομμουνιστές σήμερα. Και ο Χίτλερ φάνταζε παντοδύναμος, αλλά οι λαοί με την καθοριστική συμβολή της ΕΣΣΔ, του πρώτου εργατικού κράτους τον τσάκισαν. Έτσι και σήμερα η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί. Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, δεν μπορεί κανείς να σταθεί εμπόδιο στον δρόμο του. Στις κρίσιμες στιγμές ο λαός συμπορεύεται με τους Κομμουνιστές και μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτό τρέμει η αστική τάξη. Οι θυσίες που κάνει ο καθένας σήμερα, από τον χρόνο του, η στάση στον χώρο δουλειάς, η διεκδίκηση, η απεργία, όλα αυτά προετοιμάζουν, διαπαιδαγωγούν, συγκεντρώνουν δυνάμεις για την τελική σύγκρουση, που είναι αναπόφευκτη , αναγκαία. Μόνο με αυτή την στάση ζωής θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε πραγματικά και εμείς οι ίδιοι πως οι 200 σύντροφοι μας πήγαν ατρόμητοι μπροστά στα πολυβόλα.

Σε συνθήκες που ο κόσμος φλέγεται, προετοιμαζόμαστε στη μεγάλη ευθύνη και στον σκοπό ύπαρξης του Κόμματος, ως ιδεολογική και πολιτική πρωτοπορία, καθοδηγητής της εργατικής τάξης για την εκπλήρωση της ιστορικής της αποστολής: Την απαλλαγή της εργατικής τάξης από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και την οικοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής – κομμουνιστικής κοινωνίας. Οι 200 κομμουνιστές είναι «ήσυχοι», όπως όλοι εκείνοι που έχουν κάνει το καθήκον τους. Βέβαιοι ότι η σκυτάλη παραδόθηκε σε σίγουρα χέρια. Και πως η άσβεστη φλόγα τους για ν’ αλλάξει τούτος ο κόσμος θα μεταδοθεί σε χιλιάδες καρδιές, θα γίνει αύριο η πυρκαγιά που θα σαρώσει τον κόσμο της εκμετάλλευσης, της αδικίας, της φτώχειας και των πολέμων.

Τώρα είναι δικός μας αυτός ο δρόμος! Οι 200 δεν μας ζητάνε να τους τιμήσουμε. Μας ζητάνε να συνεχίσουμε. Μας ζητάνε να νικήσουμε…»

Ακολούθησε η προβολή ταινίας με ιστορικό υλικό και μουσική εκδήλωση.