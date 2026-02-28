Εκδήλωση για το αμπέλι του Βενιζέλου

Με αφορµή τον εορτασµό της Πανελλήνιας Ηµέρας Χηµείας, το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και το Περιφερειακό Τµήµα Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών διοργανώνουν εκδήλωση µε θέµα «Το αµπέλι του Βενιζέλου στη Χαλέπα: ο µοναδικός ιστορικός αστικός αµπελώνας της Ελλάδας» το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 19:00 µ.µ. στο Ίδρυµα (Μέγαρο Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης, Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα). Οµιλητές θα είναι οι Κωστής Γαλάνης, χηµικός-οινολόγος και Γιάννης Γαλάνης, γεωπόνος-οινολόγος.

Ο αµπελώνας στην ανατολική πλευρά της Οικίας-Μουσείου της Χαλέπας φυτεύτηκε από τον πατέρα του Βενιζέλου, Κυριάκο, στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε πάντοτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κήπο και το αµπέλι του. Με πρωτοβουλία του πρώτου προέδρου του Ιδρύµατος, µητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη, ο αµπελώνας πήρε ξανά ζωή το 2005. Από τότε καλλιεργείται µε ποικιλίες που είχαν φυτευτεί την εποχή του Βενιζέλου, ενώ έχουν δροµολογηθεί οι διαδικασίες για την ένταξή του στο Παγκόσµιο ∆ίκτυο Αστικών Αµπελώνων (Urban Vineyards Association).

Οι οµιλητές θα αναφερθούν στην αναβίωση του αµπελώνα, τη βιολογική καλλιέργεια και την εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών, τη διαχείριση των παραγόµενων σταφυλιών και τη µεταποίησή τους σε υψηλής ποιότητας τσικουδιά. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραµµα εκδηλώσεων και δράσεων του Ιδρύµατος για τα 90 χρόνια από τον θάνατο του Βενιζέλου και στο πλαίσιο των δράσεων του Περιφερειακού Τµήµατος της Ένωσης Χηµικών «Χηµεία και καθηµερινή ζωή».