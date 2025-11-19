Εκδήλωση για τις θέσεις του ΚΚΕ για τα ΑμεΑ, την Υγεία, Πρόνοια και Ειδική Αγωγή

Εκδήλωση με θέμα «Οι θέσεις του ΚΚΕ για τα ΑμεΑ, την Υγεία, Πρόνοια και Ειδική Αγωγή» διοργανώνει η ΚΟΒ Υγείας – Πρόνοιας το Σάββατο 22 Νοέμβρη στις 18:00, στο ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Μασταμπά (πρώην ΚΑΠΗ στην Λευθεραίου 34).

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Χάρης Χουρδάκης, Συνεργάτης του Τμήματος Υγείας – Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ, επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ).