Εκδήλωση για την κτηνοτροφία στο Εργατικό Κέντρο Χανίων

Την αξία του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων στη διατροφή, καθώς και ζητήματα που αφορούν τον κτηνοτροφικό τομέα, θα αναδείξει η εκδήλωση που διοργανώνεται τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Στην εκδήλωση, με τίτλο «Κτηνοτροφία – Η αξία του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων στη διατροφή μας», θα μιλήσουν ο κτηνίατρος Αλέκος Στεφανάκης, ο κτηνοτρόφος και αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων Μανούσος Σταυριανουδάκης και ο μηχανολόγος μηχανικός – βιοκτηνοτρόφος Μιχάλης Βαβουράκης.

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Η διοργάνωση γίνεται από την Terra Verde.