Εκδήλωση για την επέτειο της Μάχης του Πύργου των Βουκολιών

Η Ιερά Μητρόπολη Κισσάμου & Σελίνου, ο Δήμος Πλατανιά, η Κοινότητα Βουκολιών, το Δημοτικό Σχολείο Βουκολιών και ο Σύλλογος Κυριών & Δεσποινίδων Βουκολιών “Η Μέριμνα” σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την 129η επέτειο της Μάχης του Πύργου των Βουκολιών την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ στον Πύργο Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Έναρξη Τελετής, Επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμοί, ομιλία με θέμα: «Η Μάχη των Βουκολιών» από τον Εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Βουκολιών κ. Παναγιώτη Παπαδάκη, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή, Εθνικός Ύμνος, απόδοση ριζίτικου τραγουδιού για τον Πύργο των Βουκολιών από τη “Ριζίτικη Παρέα Καλλιθέας Δήμου Πλατανιά”, πέρας Τελετής.