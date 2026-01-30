Εκδήλωση για την Επανάσταση του Ακρωτηρίου

Με την ευκαιρία της επετείου του βομβαρδισμού του Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου το 1897, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», η Δημοτική Κοινότητα Ακρωτηρίου και οι Πολιτιστικοί Φορείς Ακρωτηρίου διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:30, στον Άγιο Χριστοφόρο Κορακιών (περιοχή Τράφος).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Α΄ μέρος της εκδήλωσης περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Ύμνου της Κρήτης και του Εθνικού Ύμνου (η κατασκευή και η μεταφορά των στεφάνων είναι ευθύνη των φορέων). Στο Β΄ μέρος ομιλήτρια θα είναι η Αργυρώ Χανιωτάκη-Σμυρλάκη, Πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι οργανωτές, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ριζίτικο τραγούδι και κρητικούς χορούς από τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο Ακρωτηρίου «Ο Καγιαλές» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χορδακίου «Η Σκλόκα». Λύρα θα παίξει ο Γιώργος Φασαράκης, λαούτο ο Μάριος Μπουρδαντωνάκης και κιθάρα ο Παναγιώτης Φουντεδάκης. Σε περίπτωση κακοκαιρίας το Β’ μέρος θα πραγματοποιηθεί στο Λύκειο Ακρωτηρίου (πρώην Πολυκλαδικό).

Από το 2014, έπειτα από αίτημα των πολιτιστικών φορέων του Ακρωτηρίου, η επετειακή εκδήλωση για την Επανάσταση του 1897 πραγματοποιείται εναλλάξ ανά έτος στο άγαλμα του Καγιαλέ ή στον Άγιο Χριστοφόρο (Τράφος) όπου υπάρχουν βράχοι–μνημεία των πεσόντων»