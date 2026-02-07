menu
Πολιτισμός

Εκδήλωση για την Επανάσταση του Ακρωτηρίου

Η καθιερωµένη εκδήλωση µνήµης µε αφορµή την επέτειο του βοµβαρδισµού του Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου το 1897, θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 11:30 π.µ., στον ανδριάντα του Σπύρου Καγιαλέ στους τάφους των Βενιζέλων. Την εκδήλωση διοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο ∆ήµος Χανίων, το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», η ∆ηµοτική Κοινότητα Ακρωτηρίου και οι Πολιτιστικοί Φορείς Ακρωτηρίου.

Το Α΄ µέρος περιλαµβάνει επιµνηµόσυνη δέηση, προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Ύµνου της Κρήτης και του Εθνικού Ύµνου (η κατασκευή και η µεταφορά των στεφάνων είναι ευθύνη των φορέων).
Στο Β΄ µέρος οµιλήτρια θα είναι η Αργυρώ Χανιωτάκη-Σµυρλάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Εθνικού Ιδρύµατος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Χαιρετισµούς θα απευθύνουν οι οργανωτές, ενώ το πρόγραµµα περιλαµβάνει ριζίτικο τραγούδι και κρητικούς χορούς από τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο Ακρωτηρίου «Ο Καγιαλές» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χορδακίου «Η Σκλόκα». Λύρα θα παίξει ο Γιώργος Φασαράκης, λαούτο ο Μάριος Μπουρδαντωνάκης και κιθάρα ο Παναγιώτης Φουντεδάκης.
Σε περίπτωση κακοκαιρίας το Β’ µέρος θα πραγµατοποιηθεί στο Λύκειο Ακρωτηρίου (πρώην Πολυκλαδικό).

