Εκδήλωση για την Επανάσταση του Ακρωτηρίου

Με την ευκαιρία της επετείου του βοµβαρδισµού του Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου το 1897, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο ∆ήµος Χανίων, το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», η ∆ηµοτική Κοινότητα Ακρωτηρίου και οι Πολιτιστικοί Φορείς Ακρωτηρίου διοργανώνουν εκδήλωση µνήµης, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 11:30 π.µ., στον Άγιο Χριστοφόρο Κορακιών (περιοχή Τράφος).

Το Α΄ µέρος της εκδήλωσης περιλαµβάνει επιµνηµόσυνη δέηση, προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Ύµνου της Κρήτης και του Εθνικού Ύµνου (η κατασκευή και η µεταφορά των στεφάνων είναι ευθύνη των φορέων).

Στο Β΄ µέρος οµιλήτρια θα είναι η Αργυρώ Χανιωτάκη-Σµυρλάκη, πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων του Εθνικού Ιδρύµατος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Χαιρετισµούς θα απευθύνουν οι οργανωτές, ενώ το πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσης ριζίτικο τραγούδι και κρητικούς χορούς από τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο Ακρωτηρίου «Ο Καγιαλές» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χορδακίου «Η Σκλόκα».

Λύρα θα παίξει ο Γιώργος Φασαράκης, λαούτο ο Μάριος Μπουρδαντωνάκης και κιθάρα ο Παναγιώτης Φουντεδάκης.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας το Β’ µέρος θα πραγµατοποιηθεί στο Λύκειο Ακρωτηρίου (πρώην Πολυκλαδικό).

Από το 2014, έπειτα από αίτηµα των πολιτιστικών φορέων του Ακρωτηρίου, η επετειακή εκδήλωση για την Επανάσταση του 1897 πραγµατοποιείται εναλλάξ ανά έτος στο άγαλµα του Καγιαλέ ή στον Άγιο Χριστοφόρο (Τράφος) όπου υπάρχουν βράχοι–µνηµεία των πεσόντων.