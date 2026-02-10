Εκδήλωση για την Ελληνική Γλώσσα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Ο Σύλλογος Χανίων για την Ελληνική Γλώσσα µε συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων πραγµατοποίησαν χθες το απόγευµα στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων µε τη συµµετοχή της Χορωδίας του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Νέας Χώρας, εκδήλωση αφιερωµένη στην “ελληνίδα φωνή”.

Κεντρικός οµιλητής ήταν ο φιλόλογος – γλωσσολόγος, δοκιµιογράφος Παναγιώτης Τερπάνδρου Ζαχαρίου. Την εισήγηση έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Χανίων ιατρός Μανώλης Αλιφιεράκης και την παρουσίαση η φιλόλογος – δηµοσιογράφος Βίκυ Κόλλια.

Μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» ο κ. Ζαχαρίου τόνισε: «Η οµιλία µου µε θέµα “ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΦΩΝΗ”, επικεντρώνεται στην ετυµολογική ισχύ της Ελληνικής γλώσσης και στην ανάγκη να ενταχθεί η ετυµολογική διδαχή των Ελληνικών ληµµάτων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, εάν θέλουµε ποιοτικώς σκεπτόµενους πολίτες. Θα γίνουν ετυµολογικές αποκαλύψεις σε λέξεις που χρησιµοποιούµε καθηµερινώς, αλλά προσπερνάµε τις πραγµατικές έννοιες που έχουν χαραχθεί σε αυτές. Επίσης επικεντρώνεται στην µουσικότητα της Ελληνικής γλώσσας, η οποία βάλλεται επικινδύνως µε ξενισµούς µε την αρωγή του κράτους και της δηµοσιογραφίας», ενώ καταλήγοντας επεσήµανε ότι «θα γίνουν γλωσσολογικές αποκαλύψεις για την ικανότητα της Ελληνικής γλώσσας να παράγει λεξιλόγιο εσαεί και εις το διηνεκές µέσα από την ανεξάντλητη πλαστικότητά της όχι µόνο Ελλαδικώς, αλλά και παγκοσµίως».

Από τη µεριά του ο κ. Αλιφιεράκης τόνισε: «Σήµερα γιορτάζουµε την Ελληνική µας γλώσσα, την πλουσιότερη γλώσσα του κόσµου, την γλώσσα της επιστήµης, των ευαγγελίων και του πνεύµατος. Το µεγαλύτερο επίτευγµα του ανθρωπίνου πνεύµατος δια µέσου των αιώνων. Οι Έλληνες οφείλουν να αισθάνονται υπερήφανοι για την γλώσσα τους σεβόµενοι την ιστορική καταγωγή τους. Η συµπεριφορά µας σε όλους τους τοµείς θα ήταν καλύτερη, αν γνωρίζαµε και χρησιµοποιούσαµε σωστά την ευλογηµένη αυτή γλώσσα».

Από τη µεριά της, η κα Κόλλια δήλωσε: «Η παγκόσµια ηµέρα για την Ελληνική γλώσσα η 9η του Φλεβάρη εορτάζεται πλέον Παγκοσµίως σε όλο τον πλανήτη σε όλες τις Ελληνικές κοινότητες και στην Ελλάδα µας επίσηµα και νοµότυπα. Οφείλουν όλα τα Ελληνικά σχολεία όλα τα Πανεπιστήµια όλα τα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα να αποδίδουν φόρο τιµής στη γλώσσα των γλωσσών, στη γλώσσα που τροφοδότησε όλο τον Ευρωπαϊκό πολιτισµό και βεβαίως να µην ξεχνάµε ως γονείς στα σπίτια µας να µιλάµε σωστά τα Ελληνικά αλλά και να παροτρύνουµε τα παιδιά µας να συνεχίσουν να µαθαίνουν και να µιλούν σωστά και σωστότερα τα Ελληνικά».

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Τη σηµασία και τον οικουµενικό χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας αναδεικνύει από µεριάς της Περιφέρεια Κρήτης, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα.

Η Περιφέρεια Κρήτης υπογραµµίζει τον ξεχωριστό ρόλο του νησιού στη γλωσσική και πολιτισµική διαδροµή του ελληνισµού. Από τις πρώιµες µορφές γραφής της µινωικής περιόδου έως τη βυζαντινή και νεότερη παράδοση, αλλά και τη ζωντανή κρητική διάλεκτο, η Κρήτη αποτελεί χώρο όπου η γλώσσα εξελίχθηκε, εµπλουτίστηκε και διατηρήθηκε ως φορέας ταυτότητας και µνήµης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σύγχρονη χρήση της ελληνικής γλώσσας στην εκπαίδευση, στη λογοτεχνία, στη µουσική και στον προφορικό λόγο, καθώς και στη σηµασία της προστασίας και της ανάδειξης των τοπικών γλωσσικών ιδιωµάτων ως στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς. Όπως επισηµαίνεται, η γλώσσα δεν αποτελεί µόνο εργαλείο επικοινωνίας, αλλά και τρόπο σκέψης, έκφρασης και κατανόησης του κόσµου.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ελληνικής Γλώσσας, η Περιφέρεια Κρήτης απευθύνει κάλεσµα για ενεργή σχέση µε τη γλώσσα, τόσο µέσα από την εκπαίδευση όσο και µέσα από την καθηµερινή χρήση της, τονίζοντας ότι η διατήρηση και η καλλιέργειά της αποτελεί ευθύνη όλων και πολύτιµη παρακαταθήκη για τις επόµενες γενιές.