Τοπικά

Eκδήλωση για την Άνοια και το Altzheimer στο Κ.Η.Φ.Η. Παλιανής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων εκδήλωση με θέμα «Προλαβαίνουμε την Άνοια-Νόσο Alzheimer;» στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Παλιανής (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο που στεγάζεται το Κέντρο στο Βενεράτο σε συνεργασία με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Υγιούς Γήρανσης «Αλληλεγγύη Ηρακλείου», αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την Άνοια και την νόσο Alzheimer, προάγοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, την υποστήριξη των ατόμων που πλήττονται, όπως και των φροντιστών τους αλλά και την άρση του στίγματος και της παραπληροφόρησης που περιβάλει την άνοια.
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Παλιανής εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Πρόεδρο της Εταιρείας «Αλληλεγγύη Ηρακλείου» Ιωάννα Κορτσιδάκη και τις ομιλήτριες, την Νευροψυχολόγο Dr Φωτεινή Κουντή-Ζαφειροπούλου, τη Νευροψυχολόγο MSc Πένυ Καραμαούνα καθώς και τις Κοινωνικές Λειτουργούς Ευτυχία Σκουλούδη και Γεωργία Σεκερτζή.
Το Κ.Η.Φ.Η. επίσης, ευχαριστεί θερμά την Αρτοποιία Βενεράτου των Εμμανουήλ και Νεκταρίας Πρεβελιανάκη για το κέρασμα που προσφέρθηκε στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης, καθώς επίσης και τον γεωπόνο Βενιζέλο Ι. Χανιωτάκη ο οποίος προσέφερε δωρεάν τις γλάστρες-φυτά που δόθηκαν ως δώρα στους ωφελούμενους»

