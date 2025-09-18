Εκδήλωση για τη Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ποίησης ( 21 Μαρτίου ) το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων οργανώνουν εκδήλωση ( για ) – συνομιλία με την ποίηση τεσσάρων Κρητών ποιητών:

της Χαρούλας Βερίγου ( Ζωής Δικταίου ) ( Λασίθι ), του Κώστα Μπουρναζάκη ( Ηράκλειο ), του ( + ) Γεωργίου Γεωρβασάκη ( Ρέθυμνο ) και της Αντωνίας (Τόνιας) Μποτονάκη ( Χανιά ), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 18.00, και σας προσκαλούν να την παρακολουθήσετε.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

18.00 Καλωσορίσματα – Χαιρετισμοί. Γιατί αυτή η εκδήλωση

18.10 Κούλα Γιομελάκη, Φιλόλογος, «Η ποίηση της Χαρούλας Βερίγου (Ζωής

Δικταίου)»

18.30 Παρέμβαση της ποιήτριας

18.40 Ελένη Κωβαίου, ΜΑ Φιλόλογος, Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης του

Πανεπιστημίου Κρήτης, «Η ποίηση του Κώστα Μπουρναζάκη»

19.00 Παρέμβαση του ποιητή

19.10 Καλλιόπη Κωτσάκη, DEA ΝΕ Φιλολογίας, «Η ποίηση του Γεωργίου

Γεωρβασάκη»

19.30 Ποιήματα του ποιητή

19.40 Άννα Λαμπαρδάκη, Φιλόλογος, Γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων

Νομού Χανίων, «Η ποίηση της Αντωνίας Μποτονάκη»

20.00 Παρέμβαση της ποιήτριας

20.10 – 20.30 Παρεμβάσεις

Την εκδήλωση θα συντονίζει ο Μανόλης Πατεδάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αντιπρόεδρος του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας.