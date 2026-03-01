Εκδήλωση για τη γυναικεία ηγεσία με ομιλία Διαμαντοπούλου

Με επίκεντρο τη γυναικεία ηγεσία και τον ρόλο των γυναικών στην πρόοδο και την κοινωνική ανθεκτικότητα, ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ηρακλείου «Αρετούσα» διοργανώνει εκδήλωση λόγου και διαλόγου την Τετάρτη 4 Μαρτίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση για την πορεία των γυναικών προς την ηγεσία, συνδέοντας την ενδυνάμωση των γυναικών με τη δημοκρατία, τη σταθερότητα, την ευημερία και την ειρήνη.

Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου (φωτ.), πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην υπουργός και πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης ο καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς, πρύτανης του New York College και πρώην καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναφορά στο management και την ηγεσία, καθώς και η δρ Σταυρούλα Ντοά, κύρια ερευνήτρια του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, η οποία θα αναφερ- θεί στις σύγχρονες έννοιες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Αντιγόνη Ανδρεάκη, ενώ θα δοθεί χρόνος για διάλογο με το κοινό.